Leapmotor öffnet in China die Reservierung für den Lafa5 des Modelljahrs 2027. Er bekommt 69,7 kWh und ein größeres Display. Die Übernahme für den europäischen B05 ist offen.

Leapmotor hat am 19. November in China die Vorreservierung für den Lafa5 des Modelljahrs 2027 geöffnet. Der Elektro-Kompaktwagen bekommt einen auf 69,7 kWh vergrößerten Akku und ein neues Cockpit mit größerem Zentraldisplay. International heißt das Modell B05. Ob und wann dessen deutsche Ausführung die Änderungen übernimmt, ist offen.

69,7 kWh und 640 Kilometer nach CLTC

Für die überarbeitete China-Ausführung nennt Leapmotor folgende Eckdaten:

Merkmal Herstellerangabe für den neuen Lafa5 Batterie 69,7 kWh, netto oder brutto nicht ausgewiesen Reichweite 640 Kilometer nach CLTC Ladearchitektur 800 Volt mit Siliziumkarbid-Technik und 3C-Schnellladen Ladezeit Schnellstens 16 Minuten von 30 auf 80 Prozent Zentraldisplay 17,3 Zoll, 3K-Auflösung

Die 16 Minuten gelten nur für 30 bis 80 Prozent. Leapmotor verweist auf eigene Labortests unter bestimmten Bedingungen. Eine maximale DC-Leistung und eine vollständige Ladekurve fehlen. Auch die 640 Kilometer lassen sich nicht unmittelbar mit europäischen Reichweiten vergleichen: CLTC ist der chinesische Prüfzyklus, WLTP der hier verwendete Maßstab.

800 Volt hatte Leapmotor bereits in seiner Mitteilung vom 8. Mai für die zweite Jahreshälfte 2026 angekündigt. Zum damals vorgestellten chinesischen Lafa5 Ultra nannte der Hersteller Batterien mit 56,2 oder 67,1 kWh und bis zu 600 Kilometer CLTC-Reichweite. Die aktuelle Modellseite zeigt nun den größeren Akku. Eine vollständige Zuordnung zu den neuen Varianten fehlt jedoch, sodass ein genauer Vergleich entsprechender alter und neuer Versionen noch nicht möglich ist.

Größeres Display und zusätzliche Komfortausstattung

Das 17,3-Zoll-Zentraldisplay fällt größer aus als der im Mai für den Ultra beschriebene 14,6-Zoll-Bildschirm. Leapmotor zeigt außerdem ein Head-up-Display mit einer angegebenen virtuellen Bildgröße von 50 Zoll und zwei vordere Komfortsitze mit weit zurückstellbaren Lehnen.

Hinzu kommen FSD-Dämpfer, deren Dämpfung sich laut Hersteller an die Fahrbahnanregung anpassen soll. Die gezeigten Funktionen sind allerdings nicht in jeder Version serienmäßig. Welche davon gemeinsam mit dem großen Akku bestellbar sind, muss die endgültige Ausstattungsliste klären.

Vorreservierung in China, B05 in Deutschland

Für die chinesische Vorreservierung hinterlegen Interessenten zunächst 99 Yuan. Die verbindliche Bestellung soll nach der offiziellen Markteinführung folgen. Ein bestätigter Auslieferungstermin ergibt sich daraus noch nicht.

Die deutsche B05-Modellseite nennt weiterhin 67,1 kWh und bis zu 482 Kilometer WLTP für den Design ProMax mit 160 kW. Diese Angaben beschreiben das aktuelle hiesige Modell. Deutsche Varianten, Preise und Termine der China-Modellpflege sind nicht bestätigt.

Bei Mivodo ließ sich am 20. November 2026 kein passendes Neuwagen-Leasingangebot für die neue China-Ausführung finden. Die vorhandenen B05-Angebote betreffen das bisherige Modell.

Der größere Bildschirm und die zusätzlichen Komfortfunktionen sprechen vor allem Interessenten an, denen die Innenraumausstattung wichtig ist. Wie groß der Fortschritt auf längeren Strecken ausfällt, lässt sich dagegen noch nicht beziffern. Dafür fehlen vergleichbare Lade- und Reichweitendaten entsprechender Versionen. Für einen deutschen B05-Kauf bleibt deshalb das aktuelle europäische Datenblatt maßgeblich.

Quellen