Porsche bestätigt die 800-Volt-Batterie hinter den Sitzen und eine virtuelle Schaltung für den elektrischen 718 Boxster. Die Serienpremiere folgt Anfang 2027.

Porsche setzt beim elektrischen 718 Boxster auf eine 800-Volt-Batterie direkt hinter den Sitzen. Sie nimmt den Platz des bisherigen Verbrennungsmotors ein und soll eine tiefe Sitzposition ermöglichen. Das bestätigt Porsche am 24. November mit neuen Details zur Generation 983.

Die gezeigten Autos sind noch getarnte Prototypen. Die Weltpremiere des Serienmodells ist für das erste Quartal 2027 angekündigt. Gebaut werden soll der offene Zweisitzer in Stuttgart-Zuffenhausen. Ein deutscher Bestelltermin steht noch aus.

Zentrale Batterie und erstmals Hinterachslenkung

Porsche nennt die Anordnung „E-Core“. Sie konzentriert die Masse in der Fahrzeugmitte. Der Hersteller gibt eine Gewichtsverteilung von 40 Prozent vorn und 60 Prozent hinten an. Damit verfolgt Porsche ein ähnliches Konzept wie bei seinen bisherigen Mittelmotor-Sportwagen.

Eine Hinterachslenkung wird erstmals im Boxster verfügbar. Ob sie serienmäßig oder aufpreispflichtig ist, bleibt offen. Lenkung, Bremsen und weitere Fahrwerkskomponenten orientieren sich am 911.

Sieben virtuelle Gänge und drei Rekuperationsstufen

Alle elektrischen 718 Boxster sollen E-Shift serienmäßig bekommen. Die zuschaltbare Funktion simuliert ein Siebengang-PDK. Virtuelle Gangwechsel erfolgen automatisch oder über die Lenkradwippen. Dazu kommt ein künstlicher Sechszylinderklang auf Basis des Boxster GTS der Generation 981.

Ohne E-Shift wählen die Wippen drei Rekuperationsstufen. Porsche verspricht identische Fahrleistungen mit und ohne die Schaltsimulation. Für das Topmodell kündigt der Hersteller weniger als drei Sekunden von 0 auf 100 km/h und mehr als 250 km/h Spitze an.

800 Volt, aber noch keine Reichweite oder Ladezeit

Batteriekapazität, Motorleistung, WLTP-Reichweite und AC- sowie DC-Ladeleistung nennt Porsche noch nicht. Auch eine Ladezeit fehlt. Aus den 800 Volt allein lässt sich kein Ladetempo ableiten. Deutsche Preise und konkrete Auslieferungstermine sind ebenfalls offen.

Bei Mivodo war am 24. November 2026 kein passendes Privatleasingangebot für den elektrischen Boxster als Neuwagen verfügbar.

MG Cyberster als bereits bestellbare Alternative

Wer einen elektrischen Roadster sucht, kann den MG Cyberster bereits bestellen. Die deutsche Modellseite nennt für die 250-kW-Version bis zu 507 Kilometer WLTP-Reichweite und einen Einstiegspreis von 65.990 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dieser Preis gilt bei Abholung in Wachtendonk. Die Überführung zu einem anderen MG-Partner kostet zusätzlich. Stand ist der 24. November 2026.

Die Kombination aus zentraler Batterie, tiefer Sitzposition und Hinterachslenkung macht den Boxster zu einem eigenständigen Angebot unter den elektrischen Roadstern. Ob das angekündigte Konzept überzeugt, müssen unabhängige Tests zeigen. Wer jetzt kaufen möchte, findet beim Cyberster bereits Preis und WLTP-Reichweite als Entscheidungsgrundlage. Wie der Porsche preislich und im Alltag dagegen abschneidet, bleibt bis zu den vollständigen Seriendaten offen.

Quellen