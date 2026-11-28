Das Angebot für den Škoda Enyaq RS mit 6.500 Kilometern ist beim Anbieter nicht mehr online anfragbar. Hier findest du die damaligen Konditionen.

Update vom 28. November 2026: Angebot nicht mehr verfügbar

Null-Leasing hat das konkrete Inserat entfernt. Auch beim Händler wird der Jahreswagen nicht mehr gelistet. Die folgenden Angaben dokumentieren das frühere Angebot.

Das ursprüngliche Angebot: 48 Monate für 9.936 Euro

Der gebrauchte Škoda Enyaq RS war für 207 Euro brutto im Monat im Privatleasing gelistet. Der Vertrag lief über 48 Monate und umfasste 10.000 Kilometer pro Jahr.

Null-Leasing wies weder eine Anzahlung noch Bereitstellungskosten aus. Die 48 Raten ergaben zusammen 9.936 Euro. Die Zulassung war im Angebot nicht beziffert.

340 PS und 6.500 Kilometer

Der Enyaq wurde im Oktober 2025 erstmals zugelassen und hatte 6.500 Kilometer auf dem Tacho. Der RS kombiniert 250 kW (340 PS) mit Allradantrieb und einem 84-kWh-Akku brutto.

Zum damaligen Vergleich lag ein anderer gebrauchter Enyaq RS mit rund 18.700 Kilometern bei 570 Euro effektiv. Das waren bei gleicher Laufzeit und Fahrleistung 363 Euro mehr im Monat.

Fazit

207 Euro im Monat waren für einen Enyaq RS mit so wenig Laufleistung ungewöhnlich günstig. Die Rate galt für einen einzelnen Jahreswagen und ist kein Richtwert für neue Angebote.

Technische Daten zum Enyaq RS von Škoda