Der Polestar Formula 2030 verbindet eine flache Karosserie mit acht frei belegbaren Bedienelementen. Sein Design soll kommende Serienmodelle prägen.

Polestar verbindet im Formula 2030 eine flache viertürige Karosserie mit acht frei belegbaren physischen Bedienelementen. Die am 10. November vorgestellte elektrische Studie liefert außerdem Designideen für den nächsten Polestar 2 und den kommenden Polestar 7.

Schalter und Drehregler neben zwei Displays

Unter dem Zentraldisplay sitzt eine Bedieneinheit mit acht Schaltern oder Drehreglern. Fahrer können dort häufig genutzte Funktionen als Favoriten hinterlegen. Welche Funktionen sich belegen lassen und ob diese Einheit unverändert in Serie geht, nennt der Hersteller noch nicht.

Das Cockpit umfasst ein 20 Zoll großes Fahrerdisplay an der Lenksäule und einen 12,2 Zoll großen Bildschirm in der Mittelkonsole. Ein Schieberegler wählt die Modi Performance, Normal und Autonom. Im Konzept verändern sich dabei die Positionen von Bildschirm, Sitz und Lenkrad. Der Autonom-Modus ist Teil der Studie, eine Serienumsetzung nennt Polestar dafür nicht.

Das Cockpit kombiniert zwei Displays mit acht physischen Bedienelementen. Herstellerdarstellung. Foto: Polestar

4,68 Meter lang, aber nur 1,35 Meter hoch

Mit 1,35 Metern Höhe bleibt der Formula 2030 ausgesprochen flach. Auf 4,68 Metern Länge und 2,021 Metern Breite bietet er vier Einzelsitze. Gegenläufig öffnende Türen schaffen einen Zugang ohne B-Säule. Die Sitze besitzen individuell anpassbare Luftpolster.

Vorn bleibt die zweigeteilte Lichtsignatur erkennbar. Am Heck der Studie stehen separate schmale Rückleuchten anstelle einer durchgehenden Leiste. Diese Gestaltung soll auch kommende Serienfahrzeuge prägen. Dazu kommen 22-Zoll-Räder und ein Heckflügel. Leistungsdaten nennt Polestar nicht.

Designvorbild für Polestar 2 und Polestar 7

Die Front gibt laut Polestar einen Ausblick auf die nächste Generation des Polestar 2, deren Markteinführung für 2027 geplant ist. Auch der Polestar 7 soll Designmerkmale übernehmen. Für dieses Kompakt-SUV nennt der Hersteller die Vorstellung im Jahr 2028 und eine geplante Produktion in Europa.

Der Formula 2030 selbst bleibt ein Konzeptfahrzeug. Einen Serienstart oder deutschen Preis kündigt Polestar nicht an. Auch Akkukapazität, WLTP-Reichweite und AC- oder DC-Ladedaten fehlen.

Die spannendere Idee steckt im Cockpit

Die frei belegbaren Bedienelemente sind die nützlichste Idee dieser Studie. Sie könnten häufige Einstellungen ohne Umweg durch Menüs erreichbar machen. Ob daraus ein Vorteil für Käufer des nächsten Polestar 2 wird, hängt von der noch offenen Serienübernahme ab.