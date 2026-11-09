Peugeot E-3008 und E-5008 starten als STYLE bei 48.090 und 50.640 Euro. Für jeweils 2.000 Euro mehr bringt ALLURE PLUS wichtige Komfort- und Assistenzfunktionen mit.

Peugeot bietet E-3008 und E-5008 im Modelljahr 2027 mit der zusätzlichen Basisversion STYLE an. Der E-3008 startet laut deutscher Preisliste bei 48.090 Euro, der größere E-5008 bei 50.640 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Überführung. Für jeweils 2.000 Euro mehr bringt ALLURE PLUS unter anderem Navigation mit Ladeplanung, Rückfahrkamera und Abstandstempomat mit.

Peugeot hat die Modellstruktur am 9. November erläutert. Die PLUS-Ausstattungen waren bereits im Oktober angekündigt. Die hier genannten Preise stammen aus deutschen Preislisten mit Stand 2. November 2026.

STYLE mit Wärmepumpe, ALLURE PLUS mit mehr Reisekomfort

Schon STYLE enthält eine Wärmepumpe, LED-Scheinwerfer, Zweizonen-Klimaautomatik und Parksensoren hinten. Die Außenspiegel lassen sich beheizen und elektrisch verstellen, müssen aber von Hand angeklappt werden. Zur elektrischen Ausstattung gehört eine V2L-Vorbereitung. Um externe Geräte mit Strom zu versorgen, ist ein zusätzlicher Adapter nötig.

ALLURE PLUS ergänzt das 21-Zoll-Panoramadisplay mit Navigation und Ladeplanung, eine 180-Grad-Rückfahrkamera, Parksensoren vorne, ACC mit Stop-and-go sowie beheizbare Vordersitze. Für Fahrer, die häufig auf Autobahnen unterwegs sind oder enge Parkplätze nutzen, sind das die entscheidenden Extras gegenüber STYLE.

Für Fahrzeuge mit Navigationssystem ab Produktion am 1. November 2026 sind vier Jahre Connect Plus enthalten. Danach nennt Peugeot 9,99 Euro pro Monat oder 99 Euro pro Jahr für das Paket. Der Produktionszeitpunkt ist für diese Zusage entscheidend, nicht allein das Bestelldatum.

GT PLUS und GT EXCLUSIVE bleiben darüber angesiedelt. Long Range und Allrad gibt es erst ab ALLURE PLUS. Wer den größeren Akku möchte, kann ihn also nicht mit der günstigsten Ausstattung kombinieren.

Die deutschen Preise im Überblick

Antrieb und Ausstattung E-3008 E-5008 STYLE, 157 kW, Frontantrieb 48.090 Euro 50.640 Euro ALLURE PLUS, 157 kW, Frontantrieb 50.090 Euro 52.640 Euro ALLURE PLUS Long Range, 170 kW 54.190 Euro 56.740 Euro ALLURE PLUS AWD, 239 kW 52.590 Euro 55.140 Euro

Unverbindliche Preisempfehlungen inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführung. Preislisten vom 2. November 2026.

74 kWh netto und rund 30 Minuten für 20 bis 80 Prozent

Die beiden STYLE-Versionen nutzen einen Frontmotor mit 157 kW und eine Batterie mit 74 kWh nutzbarer Kapazität, brutto sind es 79 kWh. Peugeot nennt für diesen Antrieb je nach Ausstattung 505 bis 526 Kilometer WLTP beim E-3008 und 479 bis 502 Kilometer beim E-5008. Das sind Normwerte, keine im Alltag garantierten Reichweiten.

Serienmäßig laden beide mit 11 kW AC, für 800 Euro ist ein 22-kW-Bordlader erhältlich. Am Schnelllader nennt Peugeot bis zu 160 kW und rund 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent. Dieses Ladefenster ist kleiner als die häufig genannten 10 bis 80 Prozent und deshalb nicht unmittelbar mit solchen Zeitangaben vergleichbar.

Aktuelle Leasingbeispiele für STYLE

Am 9. November 2026 sind bei Mivodo passende Neuwagenangebote für Privatkunden gelistet. Der E-3008 STYLE kostet im geprüften MeinAuto-Angebot 346,31 Euro brutto monatlich, der E-5008 STYLE 372,52 Euro brutto monatlich. Beide Konditionen gelten für 36 Monate und 10.000 Kilometer pro Jahr, ohne Sonderzahlung und mit jeweils 892,50 Euro Überführung. Weitere Pflichtkosten sind in den Angebotsdaten nicht ausgewiesen. Wartung und Versicherung werden optional angeboten.

Die Konditionen sind der geprüfte Stand vom 9. November. Die Karten zeigen Anbieterangaben und runden die Überführung auf volle Euro. Preise und Vertragsoptionen können sich später ändern.

Unsere Einordnung

Der E-3008 ist ein Fünfsitzer, der E-5008 bietet serienmäßig sieben Sitze. Als STYLE kostet der größere Peugeot 2.550 Euro mehr. Für Familien, die regelmäßig zusätzliche Sitzplätze brauchen, ist das der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Modellen.

Der Škoda Enyaq Essence 60 beginnt bei 43.490 Euro inklusive Mehrwertsteuer ab Importlager und liegt beim Listenpreis 4.600 Euro unter dem E-3008 STYLE. Mit 140 kW und 428 bis 455 Kilometern WLTP stehen dem Preisvorteil weniger Leistung und Normreichweite gegenüber.

Für Vielfahrer und häufige Parkmanöver in engen Parkhäusern halten wir den Aufpreis für ALLURE PLUS für gut angelegt. Wer überwiegend kurze Alltagswege fährt und diese Assistenzfunktionen selten braucht, bekommt mit STYLE dieselbe Motorisierung und Batterie günstiger.

Quellen

Peugeot: Modellstruktur, Ausstattung und Connect Plus, 9. November 2026 · Deutsche Preisliste E-3008, 2. November 2026 · Deutsche Preisliste E-5008, 2. November 2026 · Peugeot: Ankündigung der PLUS-Ausstattungen, 12. Oktober 2026 · Peugeot E-3008: fünf Sitzplätze · Škoda Enyaq: deutsche Preisliste, 15. Oktober 2026