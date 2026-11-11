Das Update P4.3.0 erweitert den Polestar 4 um Stromabgabe und Camping-Modus. Beim Parkassistenten gelten klare Grenzen für Modelljahr und Ausstattung.

Der Polestar 4 kann mit Software P4.3.0 externe Geräte mit bis zu 3,3 kW versorgen. Polestar hat das Update am 11. November angekündigt. Die neue V2L-Funktion kommt auch nach Deutschland und benötigt einen separat erhältlichen, kompatiblen Adapter am Ladeanschluss. Einen belastbaren deutschen Adapterpreis konnten wir noch nicht bestätigen.

Strom und Klimatisierung beim Camping

Im neuen Camping-Modus bleiben Klimatisierung, V2L, USB und 12-Volt-Anschlüsse aktiv. Bei 20 Prozent Akkustand endet der Modus automatisch. Dabei öffnen sich laut deutschem Handbuch die Fenster. Das solltest du bei einer Übernachtung im Fahrzeug berücksichtigen. Für die V2L-Stromabgabe lässt sich eine eigene Akku-Untergrenze einstellen.

Polestar aktualisiert das Infotainment auf Android Automotive OS 15. Der digitale Schlüssel wird auf kompatible Google- und Samsung-Geräte erweitert. Seine Freischaltung braucht einen Aktivierungscode und erfolgt marktweise. Die Ankündigung bedeutet deshalb nicht, dass jedes passende Smartphone sofort nutzbar ist.

Parkassistent nur mit passender Hardware

Park Assist Pilot kann den Polestar 4 in eine ausgewählte Querparklücke lenken und dabei selbstständig bremsen. Dafür sind Modelljahr 2026 oder 2027 und das Pilot-Paket nötig. Fahrzeuge des Modelljahrs 2025 bleiben wegen anderer Hardware ausgeschlossen. Bei ausgeklappter Anhängerkupplung lässt sich die Funktion ebenfalls nicht nutzen.

Die deutschen Versionshinweise führen V2L und Camping auch beim Modelljahr 2025 auf. Über ein verfügbares OTA-Update informiert das Center Display. Neu ausgelieferte Polestar 4 haben P4.3.0 laut Hersteller bereits ab Werk. Der tatsächliche Funktionsumfang hängt von Markt, Modelljahr und Ausstattung ab.

Aktuelles Privatleasing für das Coupé

Am 18. November 2026 war der Polestar 4 Coupé Dual motor Prime als Neuwagen über Mivodo bei MeinAuto für 496,78 Euro brutto monatlich verfügbar: 36 Monate, 10.000 Kilometer pro Jahr, keine Sonderzahlung und 1.699 Euro Überführung. Einschließlich der erfassten Pflichtkosten ergibt das rechnerisch 543,97 Euro pro Monat. Weitere Pflichtkosten oder besondere Rabattvoraussetzungen weist der Datensatz nicht aus.

Modelljahr und Pilot-Paket sind im Angebotsdatensatz nicht ausdrücklich angegeben. Die neue Einparkfunktion ist für dieses konkrete Fahrzeug deshalb nicht bestätigt. Die Live-Karte kann später andere Raten oder Vertragsoptionen zeigen als der datierte Stand im Text.

Einordnung: Nützliche Erweiterung für vorhandene Autos

Das Update ist vor allem für Besitzer interessant, die beim Camping oder beim Arbeiten unterwegs Strom aus dem Auto nutzen möchten. V2L ist im Wettbewerb bereits etabliert: Hyundai nennt für den Ioniq 5 bis zu 3,6 kW, abhängig von der Ausstattung. Beim Polestar liegt der praktische Gewinn darin, dass auch vorhandene Fahrzeuge diese Funktion bekommen. Wer sein Auto überwiegend zum Pendeln nutzt, dürfte eher vom erweiterten digitalen Schlüssel profitieren, sobald dessen Freischaltung erfolgt.

Quellen

Polestar: OTA-Ankündigung mit Dateline 11. November 2026, deutsche Versionshinweise für Modelljahr 2026, deutsche Versionshinweise für Modelljahr 2025 und Hyundai Deutschland: V2L im Ioniq 5. Quellen und Leasingangebot geprüft am 18. November 2026.