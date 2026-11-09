Der Farizon SV bekommt zum Modelljahr 2027 einen Allradantrieb mit 305 kW. Die Basisversion beginnt in Deutschland bei 42.580 Euro netto.

Farizon erweitert den elektrischen Transporter SV zum Modelljahr 2027 um Allrad mit 305 kW. Die am 9. November in Königswinter vorgestellte Modellpflege soll außerdem kürzere Ladepausen ermöglichen.

18 Minuten gelten von 20 auf 80 Prozent

Angabe des Herstellers SV Modelljahr 2027 Frontantrieb 170 kW, 330 Nm Neuer Allradantrieb Zwei Motoren, zusammen 305 kW Batterie 83,66 kWh DC 20 bis 80 Prozent in 18 Minuten Batterie 100,46 kWh DC 20 bis 80 Prozent in 23 Minuten Reichweite Bis 384 km WLTP kombiniert Laderaum und Nutzlast Je nach Variante bis 13 m³ und 1.290 kg

Farizon ordnet die Batteriekapazitäten nicht ausdrücklich brutto oder netto zu. Auch AC-Leistung und DC-Spitzenleistung fehlen in der Mitteilung. Das Ladefenster beginnt bei 20 Prozent, weshalb sich die 18 Minuten nicht direkt mit üblichen Angaben für 10 bis 80 Prozent vergleichen lassen. Laderaum, Zuladung und maximale Reichweite gelten ebenfalls nicht automatisch gemeinsam für die günstigste Ausführung.

Ab 42.580 Euro netto

Der deutsche Listenpreis startet für den L1H1 mit 83,66 kWh bei 42.580 Euro netto. Mit 19 Prozent Mehrwertsteuer sind das rechnerisch 50.670,20 Euro brutto. Überführungskosten, Allradpreis und konkrete Liefertermine nennt Farizon nicht.

Als Vergleich kostet der Ford E-Transit Custom Trend 320 L1 mit 100 kW, Heckantrieb und 70 kWh nutzbarer Batterie laut aktueller deutscher Preisliste 48.700 Euro netto beziehungsweise 57.953 Euro brutto, zuzüglich Überführung. Ford nennt für diese Ausführung bis zu 377 Kilometer WLTP und für das Schnellladen rund 29 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Der Farizon-Grundpreis liegt damit 6.120 Euro netto niedriger. Das ist ein Preisabstand zwischen den Einstiegsversionen, kein ausstattungsbereinigter Vergleich.

Bei Mivodo war am 17. November 2026 kein passendes Neuwagen-Leasingangebot für den SV auffindbar. Eine belastbare Monatsrate lässt sich daher noch nicht gegenüberstellen.

Service vor dem Kauf mitprüfen

Farizon nennt fünf Jahre oder 200.000 Kilometer Fahrzeuggarantie und acht Jahre oder 200.000 Kilometer für die Batterie. Es zählt jeweils die zuerst erreichte Grenze. Vier Vertriebs- und Servicestandorte sind vertraglich vereinbart. Das Netz befindet sich im Aufbau.

Preis und neue Allradoption machen den SV für Handwerks- und Servicebetriebe prüfenswert. Wegen des noch kleinen Servicenetzes sollte vor dem Kauf feststehen, welche Werkstatt Wartung und Reparaturen übernimmt.

Quellen