Der Polestar 4 Coupé kostet deutlich weniger und bietet mehr Kofferraum. Der aktuelle Polestar 3 hält mit kürzeren Ladepausen und mehr Anhängelast als Allradler dagegen.

Überblick: Mehr Geld kauft vor allem kürzere Ladepausen

Der Polestar 4 Coupé bietet mehr Kofferraum für deutlich weniger Geld. Wer deshalb im Polestar 3 nur den teureren Verwandten sieht, übersieht dessen wichtigste Neuerung: Mit 800-Volt-Technik lädt die aktuelle Version spürbar schneller. Der 3 bietet vor allem Vorteile, wenn du häufig auf Reisen nachlädst, eine Luftfederung möchtest oder mehr als zwei Tonnen ziehen musst.

Optisch steht der höhere SUV mit Heckscheibe gegen das flache Coupé mit Kamera-Rückspiegel. Beide haben fünf Sitze. Dieser Vergleich behandelt den aktuellen Polestar 3 mit 92 oder 106 kWh und den Polestar 4 Coupé mit 100 kWh.

Unsere Empfehlung Für Pendler Polestar 4 Günstigerer Einstieg und viel Reichweite. Der Ladezeitvorteil des 3 hilft vor allem auf häufigen Fernfahrten.

Für Familien Polestar 4 Mehr Kofferraum und ein geräumiger Fond. Den Kamera-Rückspiegel vor dem Kauf ausprobieren.

Für Vielfahrer Polestar 3 22 Minuten Ladezeit an geeigneten Schnellladern. Gemeint ist die aktuelle 800-Volt-Version.

Für kleines Budget Polestar 4 17.000 Euro weniger beim Einstieg. Selbst der Dual Motor kostet weniger als der 3 mit Heckantrieb.

Die Modelle im Überblick Merkmal Polestar 3 Polestar 4 Karosserie SUV SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 3 Versionen 2 Versionen Leistung 333–680 PS 272–544 PS Reichweite (WLTP) 601–647 km 590–620 km Ladeleistung DC 310–350 kW 200 kW Listenpreis 78.900–106.900 € 61.900–69.900 € Auto-Abo ab 1.079 €/Monat 1.079 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis: 17.000 Euro Abstand schon bei den Hecktrieblern

Der Polestar 3 Rear Motor startet laut deutscher Modellübersicht bei 78.900 Euro, der Polestar 4 Rear Motor bei 61.900 Euro. Bei den Dual-Motor-Versionen stehen 87.900 gegen 69.900 Euro, also 18.000 Euro Unterschied. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung. Die realen Angebote können andere Abstände zeigen.

Der teurere 3 bringt in der Basis mehr Leistung mit. Wer nur kräftigen Allradantrieb sucht, bekommt beim Polestar 4 Dual Motor schon für weniger Geld als beim 3 Rear Motor zwei Motoren und 544 PS. Luftfederung gibt es beim 4 dagegen auch gegen Aufpreis nicht.

Preise und Raten Merkmal Polestar 3 Polestar 4 Listenpreis 78.900–106.900 € 61.900–69.900 € Versionen und Listenpreise Rear Motor (333 PS): 78.900 € Dual Motor (544 PS): 87.900 € Performance (680 PS): 106.900 € Rear Motor (272 PS): 61.900 € Dual Motor (544 PS): 69.900 € Auto-Abo ab 1.079 €/Monat 1.079 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 56.988 € 58.910 € Gebrauchtwagen ab 59.750 € – Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Die Tabellen zeigen die verfügbaren Angebote. Prüfe beim Polestar 3 besonders, ob du ein älteres 400-Volt-Modell oder die aktuelle 800-Volt-Version vor dir hast. Der Listenpreisabstand allein sagt deshalb wenig über günstige Lagerwagen aus.

Platz: Das Coupé hat den größeren Kofferraum

526 Liter im Polestar 4 gegenüber 484 Litern im Polestar 3 sprechen gegen einen automatischen Nutzwertvorteil des höheren SUV. Umgeklappt sind es 1.536 zu 1.411 Liter. Die ebenfalls beworbenen 597 Liter beim 3 gelten bei Beladung bis zum Dach und sind deshalb kein direkter Gegenwert zu den 526 Litern des 4.

Auch im Fond ist der 4 kein knapp geschnittenes Sportcoupé. Der ADAC lobte beim getesteten Long Range Single Motor das großzügige Platzangebot hinten. Für Familien, die vor allem Erwachsene oder größere Kinder mitnehmen, ist der günstigere Wagen deshalb eine ernsthafte erste Wahl.

Platz und Maße Merkmal Polestar 3 Polestar 4 Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 484 l 526 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.411 l 1.536 l Frunk (vorne)† 24 l 15 l Länge† 4.900 mm 4.840 mm Breite (Spiegel eingeklappt)† 2.070 mm 2.067 mm Anhängelast (gebremst)† 1.500 kg 1.500 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf 3 Rear Motor (333 PS), 4 Rear Motor (272 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Bei Anhängern kippt das Bild erst oberhalb von zwei Tonnen: Die Hecktriebler dürfen jeweils 1.500 kg gebremst ziehen, die Allradler 2.200 kg beim 3 und 2.000 kg beim 4. Für einen 1,8-Tonnen-Wohnwagen genügt also bereits der günstigere Polestar 4 Dual Motor. Für 2,1 Tonnen brauchst du in diesem Duell den 3 mit Allrad.

Reichweite: Der günstigere Hecktriebler liegt vorn

Bei den Rear-Motor-Versionen nennt Polestar bis zu 603 km WLTP für den 3 und 620 km für den 4. Erst der 3 Dual Motor mit größerem Akku legt mit bis zu 647 km nach. Der Aufpreis zum 3 kauft daher nicht automatisch mehr Reichweite. Wer Allrad braucht, findet beim 3 allerdings deutlich mehr Normreichweite als beim 4 Dual Motor mit bis zu 590 km.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Polestar 3 Polestar 4 Batterie 92–106 kWh 100 kWh Reichweite (WLTP) 601–647 km 590–620 km Wärmepumpe† Serie Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf 3 Rear Motor (333 PS), 4 Rear Motor (272 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Der ADAC ermittelte beim Polestar 4 Long Range Single Motor 535 km im Ecotest von 2025. Der ADAC-Bericht zum aktuellen 800-Volt-Polestar 3 ist dagegen ein erster Fahreindruck, kein Reichweitentest. Daraus lässt sich noch kein belastbarer Abstand im Alltag ableiten.

Laden: Acht Minuten Vorsprung, aber nicht an jeder Säule

Polestar nennt für den aktuellen 3 22 Minuten von 10 auf 80 Prozent, beim 4 sind es 30 Minuten. Der ADAC maß beim 2025 getesteten 4 mit Heckantrieb 33 Minuten. Wer auf langen Etappen mehrfach nachlädt, bekommt mit dem neuen 3 einen handfesteren Vorteil als durch ein paar zusätzliche WLTP-Kilometer.

Der Haken steckt in der Säule: An einer 400-Volt-Ladestation begrenzt der 3 auf 120 kW. Dann nennt Polestar 30 Minuten für den Rear Motor und 32 Minuten für die Allradler. Der volle Zeitvorteil setzt einen passenden 800-Volt-Schnelllader voraus.

Laden Merkmal Polestar 3 Polestar 4 Ladeleistung DC (max.) 310–350 kW 200 kW Laden 10–80 % (DC)† 22 min 30 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) ja ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf 3 Rear Motor (333 PS), 4 Rear Motor (272 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Beim Wechselstromladen kann der 4 dagegen mehr: 22 kW AC sind optional, der 3 bleibt bei 11 kW. Wer regelmäßig während kurzer Aufenthalte an öffentlichen AC-Säulen lädt, sollte diese Option beim 4 berücksichtigen. An der üblichen 11-kW-Wallbox entsteht daraus kein Vorteil.

Komfort und Bedienung: Erst den Kamera-Rückspiegel ausprobieren

Beim Polestar 4 ersetzt ein Bildschirm im Innenspiegel die fehlende Heckscheibe. Der ADAC kritisierte beim Testwagen von 2025 den häufigen Wechsel der Augenfokussierung zwischen Display und Straße. Probiere das vor der Bestellung länger aus. Wer mit dem Kamerabild nicht zurechtkommt, hat damit einen stärkeren Grund für den 3 als dessen höhere Modellposition.

Für mehr Federungskomfort bietet der 3 Luftfederung beim Dual Motor gegen Aufpreis und beim Performance serienmäßig. Der ADAC fand den gefahrenen Dual Motor mit Luftfederung im Standardmodus alltagstauglich komfortabel. Dieses Urteil gilt nicht automatisch für den Rear Motor mit Stahlfedern. Der 4 nutzt Schraubenfedern, aktive Dämpfer gibt es mit dem Performance-Paket.

Kosten und Garantie: Gleichstand beim Schutz, großer Abstand beim Kauf

Beide aktuellen Modelle haben drei Jahre Fahrzeuggarantie bis 100.000 km. Das passt zur üblichen Leasingdauer von 36 Monaten. Bei 48 Monaten liegt das vierte Jahr außerhalb der Fahrzeuggarantie. Die Kilometergrenze gilt zusätzlich.

Die Batteriegarantie läuft acht Jahre bis 160.000 km und umfasst eine Kapazitätsgrenze von 70 Prozent. Der höhere Kaufpreis des 3 bringt hier keinen längeren Schutz. Auch der reguläre Wartungsrahmen ist mit zwei Jahren oder 30.000 km ähnlich.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Polestar 3 Polestar 4 Fahrzeuggarantie† 3 Jahre bis 100.000 km 3 Jahre bis 100.000 km Batteriegarantie† 8 Jahre bis 160.000 km, mindestens 70 % Kapazität 8 Jahre bis 160.000 km, mindestens 70 % Kapazität Wartung† 2 Jahre oder 30.000 km 2 Jahre oder 30.000 km Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf 3 Rear Motor (333 PS), 4 Rear Motor (272 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Der 4 ist die Preisempfehlung, der 3 die Speziallösung