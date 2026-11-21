Der neue iX3 lädt schneller und kostet deutlich weniger. Der größere iX kontert mit optionaler Luftfederung und mehr Anhängelast, nicht mit mehr Kofferraum.

Kurzüberblick: Der teurere BMW ist nicht der bessere Schnelllader

Der neue BMW iX3 macht dem größeren iX das Leben schwer. Als 50 xDrive kostet er 12.600 Euro weniger als der iX xDrive45, bringt einen größeren Akku mit und lädt deutlich schneller. Wer vor allem lange Strecken mit kurzen Stopps fahren will, findet im iX3 das überzeugendere Paket. Der iX rechtfertigt seinen Aufpreis eher mit optionaler Luftfederung, großzügigem Fond und 2,5 Tonnen Anhängelast.

Auch optisch gehen die beiden getrennte Wege. Die kleinen, schmalen Nieren des iX3 stehen der großen Frontmaske des iX gegenüber. Hier vergleichen wir die Neue Klasse des iX3 ab 2026 mit dem iX Facelift, erkennbar an den Versionen xDrive45, xDrive60 und M70.

Unsere Empfehlung Für Pendler BMW iX3 Der iX3 40 spart beim Einstieg und braucht weniger Stellfläche.

Für Vielfahrer BMW iX3 Der 50 xDrive kombiniert große Reichweitenreserve mit deutlich kürzeren Ladepausen.

Für kleines Budget BMW iX3 20.100 Euro Abstand zwischen den Basismodellen sprechen klar für den iX3.

Die Modelle im Überblick Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW iX Karosserie SUV SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 2 Versionen 3 Versionen Leistung 320–469 PS 408–659 PS Reichweite (WLTP) 628–794 km 600–701 km Ladeleistung DC 300–400 kW 175–195 kW Listenpreis 63.400–70.900 € 83.500–126.500 € Leasing ab 510 €/Monat 603,98 €/Monat Auto-Abo ab 1.499 €/Monat – Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis und Ausstattung: Schon der große iX3-Akku bleibt günstiger

Der iX3 40 startet mit Hinterradantrieb und 320 PS bei 63.400 Euro. Für den iX xDrive45 mit Allrad und 408 PS nennt die deutsche November-Preisliste 83.500 Euro. Der Aufpreis umfasst damit auch Allrad und mehr Leistung.

Aussagekräftiger ist deshalb der Vergleich mit dem iX3 50 xDrive für 70.900 Euro. Er bietet ebenfalls Allrad, 469 PS und 108,7 kWh nutzbare Batterie. Der iX xDrive45 bleibt trotz Aufpreis bei 94,8 kWh. Erst der iX xDrive60 erreicht mit 109,1 kWh dieselbe Akkuklasse, kostet aber 99.900 Euro.

Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Aktuelle Angebote können den Abstand verkleinern. Leasingraten und verfügbare Auto-Abo-Preise stehen deshalb live in den Tabellen. Beim iX solltest du die gewünschte Luftfederung ausdrücklich mitrechnen, sie gehört beim xDrive45 und xDrive60 nicht zur Grundausstattung.

Preise und Raten Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW iX Listenpreis 63.400–70.900 € 83.500–126.500 € Versionen und Listenpreise 40 (320 PS): 63.400 € 50 (469 PS): 70.900 € xDrive45 (408 PS): 83.500 € xDrive60 (544 PS): 99.900 € M70 (659 PS): 126.500 € Leasing ab 510 €/Monat 603,98 €/Monat Auto-Abo ab 1.499 €/Monat – Neuwagen-Angebote ab 56.100 € 66.880 € Gebrauchtwagen ab 37.300 € 62.880 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Platz und Alltag: Mehr Außenmaß bringt kaum mehr Gepäckraum

Der iX ist mit 4,97 Metern gut 18 Zentimeter länger als der iX3. Mit Spiegeln stehen 2,23 Meter Breite den 2,09 Metern des kleineren BMW gegenüber. Gerade in einer engen Garage ist der iX3 damit die angenehmere Größe.

Beim Gepäck dreht sich die erwartete Reihenfolge um: BMW nennt 520 Liter für den iX3 und 500 Liter für den iX. Umgeklappt erreichen beide 1.750 Liter. Dazu kommt beim iX3 ein vorderes Staufach mit 58 Litern nach BMW-Messung. Wer den iX allein für einen größeren Kofferraum kaufen will, bekommt hier keinen Gegenwert.

Einen echten Vorteil hat der iX vor einem schweren Anhänger. 2.500 statt 2.000 Kilogramm gebremste Anhängelast machen ihn zur passenden Wahl für einen Wohnwagen oberhalb der Zwei-Tonnen-Grenze. Beide sind Fünfsitzer, auch der größere iX ersetzt keinen Siebensitzer.

Platz und Maße Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW iX Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 520 l 500 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.750 l 1.750 l Frunk (vorne)† 58 l – Länge† 4.782 mm 4.965 mm Anhängelast (gebremst)† 2.000 kg 2.500 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 50 (469 PS), iX xDrive60 (544 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Reichweite und Verbrauch: Der iX3 nutzt seinen Akku besser

Die Akkus von iX3 50 xDrive und iX xDrive60 sind praktisch gleich groß. Trotzdem erreicht der iX3 in den aktuellen BMW-Daten je nach Ausstattung 665 bis 806 Kilometer WLTP, der iX xDrive60 597 bis 701 Kilometer. Der größere BMW gewinnt dieses Duell nicht über zusätzliche Reichweite.

Auch die ADAC-Messungen sprechen für den effizienteren iX3: Der getestete 50 xDrive kam auf 669 Kilometer bei 18,3 kWh je 100 Kilometer, der iX xDrive45 auf 519 Kilometer bei 21,1 kWh. Beide Verbrauchswerte enthalten Ladeverluste. Beim Reichweitenabstand hilft dem iX3 zusätzlich sein größerer Akku. Die Messungen stammen aus separaten Tests und beschreiben keine durchgehende Autobahnfahrt.

Reichweite und Verbrauch Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW iX Batterie 82,6–108,7 kWh 94,8–109,1 kWh Reichweite (WLTP) 628–794 km 600–701 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laden: Rund eine Viertelstunde Unterschied pro großem Ladestopp

BMW nennt für den iX3 50 xDrive 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Beim iX xDrive45 sind es 34 Minuten, beim xDrive60 35 Minuten. Besonders der Vergleich mit dem fast gleich großen Akku des xDrive60 zeigt den Fortschritt der 800-Volt-Technik im iX3.

Die maximalen 400 kW des iX3 brauchen eine entsprechend starke Säule. Am auf 300 kW begrenzten ADAC-Lader dauerte der gleiche Ladehub 25 Minuten. Auch damit bleibt er unter der Herstellerangabe des iX. Der günstigere iX3 40 lädt laut BMW mit bis zu 300 kW ebenfalls in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Laden Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW iX Ladeleistung DC (max.) 300–400 kW 175–195 kW Laden 10–80 % (DC)† 21 min 35 min Strom abgeben (V2L) ja nein Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja nein Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 50 (469 PS), iX xDrive60 (544 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Komfort und Bedienung: Der iX hat seine besten Argumente innen

Die Luftfederung ist beim iX ein gezieltes Komfortextra. Der ADAC beschreibt das serienmäßige Stahlfahrwerk des xDrive45 innerorts als wenig feinfühlig. Den iX3 50 xDrive kritisierten die Tester auf 21-Zoll-Rädern ebenfalls für harte Reaktionen auf kurze Unebenheiten und Poltern. Wer den Aufpreis für bequemeres Reisen zahlt, sollte deshalb einen iX mit Luftfederung probefahren.

Bei der Bedienung behält der iX den Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole. Im iX3 übernimmt das Panoramic iDrive mit Projektion am unteren Scheibenrand und großem Touchscreen. Das wirkt moderner, ersetzt aber nicht den haptischen Zugriff des Controllers. Wer häufig während der Fahrt durch Menüs navigiert, sollte diesen Unterschied stärker gewichten als die Bildschirmgröße.

Garantie und Kosten: Gleicher Schutz, unterschiedlich hoher Einsatz

Beide Modelle fallen beim deutschen BMW-Neuwagenkauf unter BMW Gewährleistung 2+1 mit 36 Monaten ohne Kilometergrenze. Ein dreijähriger Leasingvertrag passt damit in diesen Zeitraum. Bei vier Jahren brauchst du für das letzte Jahr zusätzlichen Schutz, wenn auch dort entsprechende Reparaturkosten abgesichert sein sollen.

Für die Hochvoltbatterie gilt bei beiden die separate Leistungszusage über acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 70 Prozent des Neuzustands. Der teurere iX bietet dir also keinen längeren Batterieschutz. Sein Mehrpreis muss sich über Komfort, Platz für die Mitfahrer oder Zugvermögen lohnen.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW iX Fahrzeuggarantie† BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze. BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, Kapazitätsgrenze 70 %. 8 Jahre oder 160.000 km, Kapazitätsgrenze 70 %. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 50 (469 PS), iX xDrive60 (544 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: Der iX3 für die Strecke, der iX für besondere Ansprüche