Kurzüberblick: Der teurere BMW ist nicht der bessere Schnelllader
Der neue BMW iX3 macht dem größeren iX das Leben schwer. Als 50 xDrive kostet er 12.600 Euro weniger als der iX xDrive45, bringt einen größeren Akku mit und lädt deutlich schneller. Wer vor allem lange Strecken mit kurzen Stopps fahren will, findet im iX3 das überzeugendere Paket. Der iX rechtfertigt seinen Aufpreis eher mit optionaler Luftfederung, großzügigem Fond und 2,5 Tonnen Anhängelast.
Auch optisch gehen die beiden getrennte Wege. Die kleinen, schmalen Nieren des iX3 stehen der großen Frontmaske des iX gegenüber. Hier vergleichen wir die Neue Klasse des iX3 ab 2026 mit dem iX Facelift, erkennbar an den Versionen xDrive45, xDrive60 und M70.
Unsere Empfehlung
|Merkmal
|BMWiX3NA5 (seit 2026)
|BMWiX
|Karosserie
|SUV
|SUV
|Größenklasse
|Mittelklasse
|Mittelklasse
|Elektro-Versionen
|2 Versionen
|3 Versionen
|Leistung
|320–469 PS
|408–659 PS
|Reichweite (WLTP)
|628–794 km
|600–701 km
|Ladeleistung DC
|300–400 kW
|175–195 kW
|Listenpreis
|63.400–70.900 €
|83.500–126.500 €
|Leasing ab
|510 €/Monat
|603,98 €/Monat
|Auto-Abo ab
|1.499 €/Monat
|–
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Preis und Ausstattung: Schon der große iX3-Akku bleibt günstiger
Der iX3 40 startet mit Hinterradantrieb und 320 PS bei 63.400 Euro. Für den iX xDrive45 mit Allrad und 408 PS nennt die deutsche November-Preisliste 83.500 Euro. Der Aufpreis umfasst damit auch Allrad und mehr Leistung.
Aussagekräftiger ist deshalb der Vergleich mit dem iX3 50 xDrive für 70.900 Euro. Er bietet ebenfalls Allrad, 469 PS und 108,7 kWh nutzbare Batterie. Der iX xDrive45 bleibt trotz Aufpreis bei 94,8 kWh. Erst der iX xDrive60 erreicht mit 109,1 kWh dieselbe Akkuklasse, kostet aber 99.900 Euro.
Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Aktuelle Angebote können den Abstand verkleinern. Leasingraten und verfügbare Auto-Abo-Preise stehen deshalb live in den Tabellen. Beim iX solltest du die gewünschte Luftfederung ausdrücklich mitrechnen, sie gehört beim xDrive45 und xDrive60 nicht zur Grundausstattung.
|Merkmal
|BMWiX3NA5 (seit 2026)
|BMWiX
|Listenpreis
|63.400–70.900 €
|83.500–126.500 €
|Versionen und Listenpreise
|40 (320 PS): 63.400 € 50 (469 PS): 70.900 €
|xDrive45 (408 PS): 83.500 € xDrive60 (544 PS): 99.900 € M70 (659 PS): 126.500 €
|Leasing ab
|510 €/Monat
|603,98 €/Monat
|Auto-Abo ab
|1.499 €/Monat
|–
|Neuwagen-Angebote ab
|56.100 €
|66.880 €
|Gebrauchtwagen ab
|37.300 €
|62.880 €
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Platz und Alltag: Mehr Außenmaß bringt kaum mehr Gepäckraum
Der iX ist mit 4,97 Metern gut 18 Zentimeter länger als der iX3. Mit Spiegeln stehen 2,23 Meter Breite den 2,09 Metern des kleineren BMW gegenüber. Gerade in einer engen Garage ist der iX3 damit die angenehmere Größe.
Beim Gepäck dreht sich die erwartete Reihenfolge um: BMW nennt 520 Liter für den iX3 und 500 Liter für den iX. Umgeklappt erreichen beide 1.750 Liter. Dazu kommt beim iX3 ein vorderes Staufach mit 58 Litern nach BMW-Messung. Wer den iX allein für einen größeren Kofferraum kaufen will, bekommt hier keinen Gegenwert.
Einen echten Vorteil hat der iX vor einem schweren Anhänger. 2.500 statt 2.000 Kilogramm gebremste Anhängelast machen ihn zur passenden Wahl für einen Wohnwagen oberhalb der Zwei-Tonnen-Grenze. Beide sind Fünfsitzer, auch der größere iX ersetzt keinen Siebensitzer.
|Merkmal
|BMWiX3NA5 (seit 2026)
|BMWiX
|Sitzplätze
|5
|5
|Türen
|5
|5
|Kofferraum
|520 l
|500 l
|Kofferraum (Rückbank umgeklappt)†
|1.750 l
|1.750 l
|Frunk (vorne)†
|58 l
|–
|Länge†
|4.782 mm
|4.965 mm
|Anhängelast (gebremst)†
|2.000 kg
|2.500 kg
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 50 (469 PS), iX xDrive60 (544 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Reichweite und Verbrauch: Der iX3 nutzt seinen Akku besser
Die Akkus von iX3 50 xDrive und iX xDrive60 sind praktisch gleich groß. Trotzdem erreicht der iX3 in den aktuellen BMW-Daten je nach Ausstattung 665 bis 806 Kilometer WLTP, der iX xDrive60 597 bis 701 Kilometer. Der größere BMW gewinnt dieses Duell nicht über zusätzliche Reichweite.
Auch die ADAC-Messungen sprechen für den effizienteren iX3: Der getestete 50 xDrive kam auf 669 Kilometer bei 18,3 kWh je 100 Kilometer, der iX xDrive45 auf 519 Kilometer bei 21,1 kWh. Beide Verbrauchswerte enthalten Ladeverluste. Beim Reichweitenabstand hilft dem iX3 zusätzlich sein größerer Akku. Die Messungen stammen aus separaten Tests und beschreiben keine durchgehende Autobahnfahrt.
|Merkmal
|BMWiX3NA5 (seit 2026)
|BMWiX
|Batterie
|82,6–108,7 kWh
|94,8–109,1 kWh
|Reichweite (WLTP)
|628–794 km
|600–701 km
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Laden: Rund eine Viertelstunde Unterschied pro großem Ladestopp
BMW nennt für den iX3 50 xDrive 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Beim iX xDrive45 sind es 34 Minuten, beim xDrive60 35 Minuten. Besonders der Vergleich mit dem fast gleich großen Akku des xDrive60 zeigt den Fortschritt der 800-Volt-Technik im iX3.
Die maximalen 400 kW des iX3 brauchen eine entsprechend starke Säule. Am auf 300 kW begrenzten ADAC-Lader dauerte der gleiche Ladehub 25 Minuten. Auch damit bleibt er unter der Herstellerangabe des iX. Der günstigere iX3 40 lädt laut BMW mit bis zu 300 kW ebenfalls in 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent.
|Merkmal
|BMWiX3NA5 (seit 2026)
|BMWiX
|Ladeleistung DC (max.)
|300–400 kW
|175–195 kW
|Laden 10–80 % (DC)†
|21 min
|35 min
|Strom abgeben (V2L)
|ja
|nein
|Haus/Netz versorgen (V2H/V2G)
|ja
|nein
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 50 (469 PS), iX xDrive60 (544 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Komfort und Bedienung: Der iX hat seine besten Argumente innen
Die Luftfederung ist beim iX ein gezieltes Komfortextra. Der ADAC beschreibt das serienmäßige Stahlfahrwerk des xDrive45 innerorts als wenig feinfühlig. Den iX3 50 xDrive kritisierten die Tester auf 21-Zoll-Rädern ebenfalls für harte Reaktionen auf kurze Unebenheiten und Poltern. Wer den Aufpreis für bequemeres Reisen zahlt, sollte deshalb einen iX mit Luftfederung probefahren.
Bei der Bedienung behält der iX den Dreh-Drück-Steller auf der Mittelkonsole. Im iX3 übernimmt das Panoramic iDrive mit Projektion am unteren Scheibenrand und großem Touchscreen. Das wirkt moderner, ersetzt aber nicht den haptischen Zugriff des Controllers. Wer häufig während der Fahrt durch Menüs navigiert, sollte diesen Unterschied stärker gewichten als die Bildschirmgröße.
Garantie und Kosten: Gleicher Schutz, unterschiedlich hoher Einsatz
Beide Modelle fallen beim deutschen BMW-Neuwagenkauf unter BMW Gewährleistung 2+1 mit 36 Monaten ohne Kilometergrenze. Ein dreijähriger Leasingvertrag passt damit in diesen Zeitraum. Bei vier Jahren brauchst du für das letzte Jahr zusätzlichen Schutz, wenn auch dort entsprechende Reparaturkosten abgesichert sein sollen.
Für die Hochvoltbatterie gilt bei beiden die separate Leistungszusage über acht Jahre oder 160.000 Kilometer. Die Kapazitätsgrenze liegt bei 70 Prozent des Neuzustands. Der teurere iX bietet dir also keinen längeren Batterieschutz. Sein Mehrpreis muss sich über Komfort, Platz für die Mitfahrer oder Zugvermögen lohnen.
|Merkmal
|BMWiX3NA5 (seit 2026)
|BMWiX
|Fahrzeuggarantie†
|BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze.
|BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze.
|Batteriegarantie†
|8 Jahre oder 160.000 km, Kapazitätsgrenze 70 %.
|8 Jahre oder 160.000 km, Kapazitätsgrenze 70 %.
Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 50 (469 PS), iX xDrive60 (544 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Fazit: Der iX3 für die Strecke, der iX für besondere Ansprüche
Für PendleriX3
Der iX3 40 ist der sinnvollere Einstieg. Er kostet 20.100 Euro weniger Listenpreis als der iX xDrive45 und beansprucht weniger Stellfläche. Für den normalen Arbeitsweg rechtfertigt der größere BMW seinen Aufpreis kaum.
Für Familien
Der iX3 bietet mindestens ebenbürtigen Gepäckraum. Der iX lohnt sich eher, wenn du seinen großzügigen Fond schätzt oder einen Anhänger über zwei Tonnen ziehen willst.
Für Vielfahrer auf der LangstreckeiX3
Der iX3 50 xDrive verbindet den großen Akku mit kürzeren Ladepausen bei niedrigerem Preis. Der iX mit Luftfederung bleibt die Alternative, wenn dir Federungskomfort wichtiger ist als die Zeit an der Säule.
Für kleines BudgetiX3
Unter diesen beiden ist der iX3 40 klar günstiger. Ein konkretes iX-Angebot kann den Abstand drücken, die Listenpreise liegen jedoch weit auseinander.
Wann ein anderes Auto besser passt
Für sieben Sitzplätze passt keiner der beiden. Auch für einen überwiegend städtischen Alltag ist selbst der iX3 noch groß. Dann lohnt ein kleineres Elektro-SUV mehr als der Aufstieg zum iX.