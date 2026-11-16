Der iX1 spart beim Einstieg 14.000 Euro. Der neue iX3 lädt schneller und kommt weiter. Beim Kofferraum ist der Unterschied überraschend klein.

Der BMW iX1 spart beim Einstieg 14.000 Euro gegenüber dem neuen iX3. Dafür bietet die Neue Klasse vor allem mehr Reichweite und schnelleres Laden, nicht bloß eine größere Karosserie. Für den Arbeitsweg ist der kompaktere iX1 meist die vernünftigere Wahl. Wer häufig lange Strecken fährt oder einen schweren Anhänger zieht, bekommt beim iX3 einen handfesten Gegenwert für den Aufpreis.

Kurzüberblick: Kompakter Allrounder gegen Langstrecken-SUV

Unsere Empfehlung Für Pendler BMW iX1 Kürzere Karosserie und niedrigerer Einstiegspreis. Für den Arbeitsweg meist der sinnvollere BMW.

Für Familien BMW iX1 490 Liter Kofferraum für deutlich weniger Geld. Bei schwerem Anhänger oder häufigen Fernreisen spricht mehr für den iX3.

Für Vielfahrer BMW iX3 Schon als 40 schnelleres Laden. Der 50 xDrive bietet die große Reichweitenreserve.

Für kleines Budget BMW iX1 14.000 Euro weniger beim Einstieg. Günstige alte iX3-Angebote bieten nicht die Technik der Neuen Klasse.

Die Modelle im Überblick Merkmal BMW iX1 BMW iX3 NA5 (seit 2026) Karosserie SUV SUV Größenklasse Kompaktklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 2 Versionen 2 Versionen Leistung 204–313 PS 320–469 PS Reichweite (WLTP) 466–514 km 628–794 km Ladeleistung DC 130 kW 300–400 kW Listenpreis 49.400–56.600 € 63.400–70.900 € Leasing ab 370,08 €/Monat 519 €/Monat Auto-Abo ab 699 €/Monat 1.499 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Hier geht es um den iX1 der Baureihe U11 und den iX3 der Neuen Klasse, Baureihe NA5. Der frühere iX3 mit 286 PS und 150 kW Ladeleistung gehört nicht zu diesem Vergleich. Beim Design trifft die breite klassische BMW-Niere des iX1 auf die schmale, aufrechte Doppelniere des neuen iX3.

Preis und Ausstattung: Was die 14.000 Euro kaufen

Preise und Raten Merkmal BMW iX1 BMW iX3 NA5 (seit 2026) Listenpreis 49.400–56.600 € 63.400–70.900 € Versionen und Listenpreise eDrive20 (204 PS): 49.400 € xDrive30 (313 PS): 56.600 € 40 (320 PS): 63.400 € 50 (469 PS): 70.900 € Leasing ab 370,08 €/Monat 519 €/Monat Auto-Abo ab 699 €/Monat 1.499 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 41.599 € 56.100 € Gebrauchtwagen ab 36.800 € 37.300 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Laut deutschen November-Preislisten kostet der iX1 eDrive20 mit 204 PS 49.400 Euro, der iX3 40 mit 320 PS 63.400 Euro. Der größere BMW bringt bereits in dieser Basisversion einen 82,6-kWh-Akku und 800-Volt-Technik mit. Du musst also nicht zum teuersten iX3 greifen, um schneller zu laden.

Mit Allrad stehen 56.600 Euro für den iX1 xDrive30 den 65.900 Euro für den iX3 40 xDrive gegenüber. Der Abstand schrumpft auf 9.300 Euro. Der iX3 50 xDrive kostet 70.900 Euro und lohnt sich gegenüber dem 40 vor allem wegen seines deutlich größeren Akkus. Die Wärmepumpe ist bei beiden Baureihen Serie.

Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Die Leasing- und Auto-Abo-Angebote können den Abstand verschieben. Beim iX3 muss das Angebot ausdrücklich zur Neuen Klasse gehören, sonst vergleichst du den iX1 mit dem ausgelaufenen Vorgänger.

Platz und Alltag: Nur 30 Liter mehr im normalen Kofferraum

Platz und Maße Merkmal BMW iX1 BMW iX3 NA5 (seit 2026) Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 490 l 520 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.495 l 1.750 l Frunk (vorne)† – 58 l Länge† 4.500 mm 4.782 mm Radstand† 2.692 mm 2.897 mm Anhängelast (gebremst)† 750 kg 2.000 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX1 eDrive20 (204 PS), iX3 40 (320 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Der iX3 ist mit 4,782 Metern gut 28 Zentimeter länger als der iX1. Sein Kofferraum wächst aber nur von 490 auf 520 Liter. Für Kinderwagen und Wocheneinkauf ist der kleinere BMW deshalb keineswegs eine ganze Klasse unpraktischer. Erst mit umgeklappten Lehnen fällt der Abstand größer aus: 1.750 statt 1.495 Liter laut Hersteller.

Der iX3 bietet ein separates Fach fürs Ladekabel unter der Fronthaube. BMW nennt 58 Liter Flüssigkeitsvolumen, der ADAC misst 35 Liter. Das Kabel bleibt dadurch auch bei voll beladenem Heck zugänglich.

Für einen Wohnwagen ist die Entscheidung klarer. Der iX1 eDrive20 darf 750 Kilogramm, der xDrive30 1.200 Kilogramm gebremst ziehen. Beim neuen iX3 sind es 2.000 Kilogramm, auch beim heckgetriebenen 40. Alle Werte gelten bei zwölf Prozent Steigung.

Reichweite: Schon der iX3 40 legt deutlich zu

Reichweite und Verbrauch Merkmal BMW iX1 BMW iX3 NA5 (seit 2026) Batterie 66,5 kWh 82,6–108,7 kWh Reichweite (WLTP) 466–514 km 628–794 km Wärmepumpe† Serie Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX1 eDrive20 (204 PS), iX3 40 (320 PS)), Quellen unter dem Artikel.

BMW nennt aktuell für den iX1 eDrive20 bis zu 516 Kilometer WLTP, für den iX3 40 bis zu 645 Kilometer. Der iX3 50 xDrive kommt mit 108,7 kWh nutzbarer Kapazität auf bis zu 806 Kilometer. Diese Höchstwerte hängen von der Ausstattung ab. Für Fernreisen ist der Sprung zum 50er wesentlich relevanter als dessen zusätzliche Motorleistung.

Der ADAC ermittelte für den iX3 50 xDrive im Test vom Oktober 2026 rund 669 Kilometer Reichweite im eigenen Messzyklus. Dieser Wert gilt weder für den kleineren 40er-Akku noch als Winter-Autobahnreichweite.

Laden: Acht Minuten weniger, deutlich mehr Energie

Laden Merkmal BMW iX1 BMW iX3 NA5 (seit 2026) Ladeleistung DC (max.) 130 kW 300–400 kW Laden 10–80 % (DC)† 29 min 21 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Strom abgeben (V2L) nein ja Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) nein ja Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX1 eDrive20 (204 PS), iX3 40 (320 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Der iX1 lädt mit höchstens 130 kW und benötigt laut BMW 29 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Beim iX3 40 sind es 300 kW und 21 Minuten, beim 50 xDrive bis zu 400 kW bei ebenfalls 21 Minuten. Der iX3 lädt damit in der kürzeren Pause auch einen größeren Akku nach.

An der auf 300 kW begrenzten ADAC-Säule brauchte der iX3 50 xDrive 25 Minuten für diesen Ladehub. Sein Vorteil setzt also keine 400-kW-Säule voraus. Beim Laden zu Hause ist der Unterschied kleiner: 11 kW AC sind bei beiden Serie, 22 kW gibt es gegen Aufpreis.

Komfort und Bedienung: Neuere Technik ist nicht automatisch einfacher

Der iX1 bündelt Instrumente und Infotainment im Curved Display vor dem Fahrer. Der iX3 verlagert wichtige Anzeigen mit Panoramic iDrive an den unteren Rand der Windschutzscheibe und ergänzt einen 17,9-Zoll-Touchscreen.

Im ADAC-Test reagierte das neue iX3-System schnell und flüssig. Kritik gab es an den situationsabhängig verfügbaren Lenkradfunktionen, die zusätzliche Blicke erfordern. Wer wegen des Aufpreises auch durchweg bessere Materialien erwartet, sollte ebenfalls genau hinsehen: Der ADAC bemängelte beim Testwagen unter anderem die einfache Kofferraumauskleidung.

Kosten und Garantie: Gleicher Schutz trotz Preisunterschied

Laufende Kosten und Garantie Merkmal BMW iX1 BMW iX3 NA5 (seit 2026) Fahrzeuggarantie† BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze. BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km. Kapazitätsgrenze 70 %. 8 Jahre oder 160.000 km. Kapazitätsgrenze 70 %. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX1 eDrive20 (204 PS), iX3 40 (320 PS)), Quellen unter dem Artikel.

BMW bietet für deutsche Neuwagen die Gewährleistung 2+1 über 36 Monate ohne Kilometergrenze. Damit passt der Qualitätszeitraum bei beiden zu einem dreijährigen Leasing ab Neuauslieferung. Bei 48 Monaten Laufzeit bleibt das vierte Jahr ohne diesen Schutz, sofern keine Anschlussabsicherung vereinbart ist. Maßgeblich ist die frühere erstmalige Auslieferung oder Erstzulassung.

Die separate Batterie-Leistungszusage läuft bei beiden acht Jahre oder 160.000 Kilometer, je nachdem, was zuerst erreicht wird. Sie umfasst auch einen Kapazitätsabfall unter 70 Prozent des ursprünglichen Energieinhalts. Der teurere iX3 verschafft dir hier keinen längeren Schutz.

Fazit: Der iX3-Aufpreis lohnt sich vor allem auf Reisen