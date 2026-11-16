Ein BMW 550e xDrive mit M Sport steht bei Mivodo für 522,76 Euro brutto monatlich. Der Neuwagen wird ohne Sonderzahlung und ohne Bereitstellungskosten angeboten.

Der Haken steckt im Kilometerpaket: Die Rate gilt für 24 Monate mit nur 5.000 Kilometern pro Jahr. Über die gesamte Laufzeit sind damit 10.000 Kilometer enthalten.

12.546,24 Euro Leasingraten über zwei Jahre

Das Angebot von Null-Leasing gilt für Privat- und Gewerbekunden. Die angegebenen 522,76 Euro enthalten die Mehrwertsteuer. Eine staatliche Förderung ist in unserer Rechnung nicht berücksichtigt.

24 × 522,76 Euro ergeben 12.546,24 Euro Leasingraten. Da Sonderzahlung und Bereitstellung entfallen, entspricht die bekannte monatliche Kostenbasis der beworbenen Rate.

Die Zulassungskosten sind nicht beziffert. Die vollständigen Vertragskosten betragen daher 12.546,24 Euro zuzüglich Zulassung. Auf den Monat umgelegt kommen Zulassungskosten geteilt durch 24 hinzu.

Versicherung, Wartung, Kraftstoff und Ladestrom sind in dieser Leasingrechnung nicht enthalten. Das Fahrzeug wird als sofort verfügbar geführt, der Standort ist Goslar.

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Sechszylinder und Elektromotor mit bis zu 489 PS

Der 550e kombiniert einen Dreiliter-Reihensechszylinder mit einem Elektromotor und Allradantrieb. BMW nennt bis zu 489 PS Systemleistung und 700 Nm Drehmoment.

Die 313 PS in der Angebotsübersicht sind deshalb nicht die Systemleistung des Plug-in-Hybrids. Der Sprint auf 100 km/h dauert laut BMW 4,3 Sekunden.

Mivodo weist 90 Kilometer elektrische Reichweite aus. Zur angebotenen Ausführung gehören laut Inserat M Sport und Live Cockpit Professional. Die Limousine bietet 520 Liter Kofferraumvolumen.

Unser Urteil

Für eine neue Sechszylinder-Limousine mit Plug-in-Hybrid und Allrad ist die Rate attraktiv. Zwei Jahre Laufzeit begrenzen zudem die Vertragsbindung deutlich gegenüber üblichen Vierjahresangeboten.

Der entscheidende Nachteil sind die 5.000 Jahreskilometer. Wer diese überschreitet, braucht ein höheres Kilometerpaket zu einer anderen Rate. Die unbekannten Zulassungskosten verhindern außerdem einen abschließenden All-in-Preis.

Quellen

Mivodo: Angebot und Vertragsdaten, geprüft am 16. November 2026. BMW: Antrieb und technische Daten des 550e xDrive.