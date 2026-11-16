Bei Mivodo steht ein Audi A8 L 60 TFSI e quattro für 584 Euro brutto monatlich. Der gebrauchte Plug-in-Hybrid bringt Luftfederung, Matrixlicht und Head-up-Display mit.

Die Langversion hat 36.000 Kilometer zurückgelegt und wurde im November 2024 erstmals zugelassen. Das Kilometerleasing läuft drei Jahre und enthält 10.000 Kilometer pro Jahr.

21.024 Euro Leasingraten, Zulassung noch offen

Das Angebot richtet sich an Privat- und Gewerbekunden. Die Nettorate beträgt 490,76 Euro. Eine Sonderzahlung fällt nicht an, die Bereitstellung ist ebenfalls mit null Euro ausgewiesen.

Die Rechnung lautet: 36 × 584 Euro = 21.024 Euro Leasingraten. Ohne weitere Pflichtkosten entspräche das 584 Euro effektiv monatlich. Ein Betrag für die Zulassung fehlt jedoch.

Die vollständige Effektivrate lautet deshalb 584 Euro plus Zulassungskosten geteilt durch 36. Versicherung, Wartung, Kraftstoff und Ladestrom kommen als laufende Kosten hinzu. Eine Förderung ist nicht eingerechnet.

Die Rate ist zuletzt gesunken: Anfang November waren es noch 593 Euro, seit dem 14. November zeigt Mivodo 584 Euro für denselben Vertrag.

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Komfortausstattung statt Neuwagenbestellung

Zum angebotenen Fahrzeug gehören eine Anhängerkupplung, ein Panorama-Glasdach und eine 360-Grad-Kamera. Sitzheizung vorn und hinten sowie die Vier-Zonen-Klimaautomatik ergänzen die Komfortausstattung.

Der Händler sitzt in Gütersloh. Die Verfügbarkeitsangaben reichen von sofort beim Anbieter bis ungefähr einem Monat auf der Mivodo-Modellseite. Ein fester Übergabetermin ist damit nicht belegt.

Mivodo nennt 60 Kilometer elektrische Reichweite. Der Plug-in-Hybrid verbindet einen Benzinmotor mit einem Elektroantrieb, bleibt aber auch mit leerer Antriebsbatterie fahrbereit.

Der ausgewiesene Leasingfaktor von 0,37 bezieht sich auf den früheren Bruttolistenpreis von 156.355 Euro. Bei einem Gebrauchtwagen ersetzt diese Kennzahl keinen Vergleich mit dessen heutigem Fahrzeugwert.

Unser Urteil

Für 584 Euro bietet der gebrauchte A8 L viel Oberklasse-Komfort bei einer brauchbaren Jahresfahrleistung. Die Zulassungskosten sind noch hinzuzurechnen, ein Neuwagenangebot ist es ausdrücklich nicht.

Weitere Varianten findest du in unserer Audi-A8-Angebotsübersicht.

Quelle

Mivodo: Audi A8 L 60 TFSI e quattro und Vertragsdaten, geprüft am 16. November 2026.