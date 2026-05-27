Mit dem Q6 e-tron hat Audi einen Elektro-SUVs im Mittelklasse-Segment auf dem Markt gebracht. Auch wenn das Modell, neben dem neuen BMW iX3 oder Mercedes-Benz GLC Elektro technisch etwas veraltet wirken könnte, ist die Premium Platform Electric von Audi immer noch stark. Sie setzt auf eine 800-Volt-Architektur und kombiniert den typischen Audi-Komfort mit einem sehr modernen Cockpit samt OLED-Panoramadisplay. Insbesondere die performance-Variante richtet sich klar an Fahrer, die einen großen Premium-Stromer mit hoher Effizienz, viel Technik und starker Langstreckentauglichkeit suchen.

Das erwartet dich hier Leasing Konditionen des Q6 e-tron

Das hier angebotene Fahrzeug ist der Audi Q6 e-tron performance S line als vollelektrischer SUV mit 306 PS beziehungsweise 225 kW und Automatik. Der Listenpreis liegt bei 77.360,00 €. Zur Ausstattung gehören laut Angebot unter anderem Anhängerkupplung, B&O Soundsystem, Navigationssystem, Sitzheizung, Standheizung, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, Bluetooth, DAB-Radio und Privacy-Verglasung. Der kombinierte Verbrauch ist mit 16,5 kWh/100 km angegeben, die Effizienzklasse mit A. Eine konkrete elektrische Reichweite ist im Angebot dagegen nicht ausgewiesen.

Leasing Konditionen des Q6 e-tron

Spannend ist der Deal vor allem deshalb, weil er sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden verfügbar ist und ohne Sonderzahlung auskommt. Die günstigste Konfiguration liegt bei 579,00 € brutto pro Monat für 10.000 KM pro Jahr bei einer Laufzeit von 48 Monaten. Der ausgewiesene Leasingfaktor liegt bei 0,75.

Brutto-Rate: 579,00 € pro Monat

Effektive Rate: 608,98 € brutto pro Monat

Überführungskosten: 1.240,00 €

Zulassung: 199,00 €

Laufzeit: 48 Monate

Fahrleistung: 10.000 KM/Jahr

Leasingfaktor: 0,75

Gesamtkosten: 29.231,00 € brutto

Die effektive Rate ergibt sich aus den monatlichen Leasingkosten plus den einmaligen Kosten für Überführung und Zulassung. Wenn dir die 10.000 KM pro Jahr nicht reichen, kannst du bei gleicher Laufzeit auch mehr Fahrleistung wählen. 15.000 KM/Jahr kosten 616,00 € brutto im Monat, also 37,00 € mehr. Für 20.000 KM/Jahr werden 652,00 € fällig, also 73,00 € Aufpreis. 25.000 KM/Jahr liegen bei 697,00 € und damit 118,00 € über der Basis, während 30.000 KM/Jahr 739,00 € kosten und somit 160,00 € mehr pro Monat ausmachen.

Wer keine 48 Monate binden möchte, kann den Q6 e-tron außerdem auch mit 42, 36, 30 oder 24 Monaten Laufzeit bestellen. Ausgewiesene Sonderbedingungen, Prämien oder eine E-Auto Förderung sind bei diesem Angebot nicht hinterlegt. Das macht den Deal angenehm transparent und für alle zugänglich.

Die angegebene Lieferzeit beträgt 16 Wochen, als voraussichtlicher Liefertermin nennt der Anbieter den 28. Juli 2026. Der Standort liegt in Großwallstadt in Bayern. Unterm Strich ist das ein interessanter Leasing Deal für alle, die einen großen, sehr modernen Elektro-SUV mit Premium-Anspruch suchen und dabei Wert auf starke Ausstattung, ordentlich Leistung und alltagstaugliche Elektrotechnik legen.