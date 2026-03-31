Mit dem Audi A6 Sportback e-tron 210 kW steht ein neues vollelektrisches Modell aus der oberen Mittelklasse im Leasing. Die Kombination aus 286 PS, Automatik und der flachen Sportback-Form macht die Limousine vor allem für Fahrer interessant, die ein modernes E-Auto mit viel Komfort und einem hochwertigen Auftritt suchen. Dazu passt auch der Normverbrauch von 13,6 kWh pro 100 km sowie die Energieeffizienzklasse A. Im Innenraum ist das Modell mit vielen alltagstauglichen Extras bestückt, wodurch der A6 e-tron nicht nur optisch, sondern auch bei den Komfortfeatures einiges mitbringt.

Details im Überblick:

Brutto-Rate: 413,00 €

Überführung: 1.599,00 €

Sonderzahlung: 0,00 €

Laufzeit: 36 Monate

Fahrleistung: 10.000 KM/Jahr

Leasingfaktor: 0,66

Effektive Rate: 457,42 €

Gesamtkosten: 16.467,00 €

Listenpreis: 62.800,00 €

Das Angebot richtet sich an Privatkunden. Monatlich werden 413 € brutto fällig, was für ein neues Elektro-Modell dieser Klasse mit 0,66 Leasingfaktor durchaus attraktiv wirkt. Noch aussagekräftiger ist die effektive Monatsrate: Durch die Überführungskosten von 1.599 € steigt diese auf 457,42 € brutto. Eine klassische Sonderzahlung fällt dagegen nicht an, was den Einstieg etwas leichter macht.

Die E-Auto Prämie in Höhe von 3.000 bis 6.000 Euro ist noch nicht eingerechnet und kann somit zusätzlich genutzt werden, wenn man sich mit seinem Einkommen hierfür qualifiziert.

Bei der Ausstattung ist der Audi bereits ordentlich bestückt. Mit dabei sind unter anderem Navigationssystem, Sitzheizung, LED-Scheinwerfer, Tempomat inklusive Distanzregelung, Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Lederausstattung und Keyless Entry / Go. Damit ist der A6 Sportback e-tron sowohl für den täglichen Pendelverkehr als auch für längere Strecken sehr angenehm aufgestellt. Ebenfalls positiv: Selbst eine Anhängerkupplung ist laut Angebotsdaten an Bord.

Die Lieferzeit liegt bei rund 24 Wochen, als voraussichtlicher Liefertermin ist der 14. September 2026 angegeben. Standort des Angebots ist Koblenz in Rheinland-Pfalz. Farblich ist das Fahrzeug in Grau hinterlegt. Da es sich um ein konfigurierbares Neufahrzeug handelt, ist bei der finalen Ausgestaltung je nach Anbieter in der Regel noch etwas Spielraum vorhanden.

Wichtig für die Kalkulation: In den übermittelten Angebotsdaten ist aktuell nur die Variante mit 10.000 Kilometern pro Jahr hinterlegt. Zusätzliche Kilometerpakete beziehungsweise konkrete monatliche Aufpreise für mehr Fahrleistung sind derzeit nicht ausgewiesen. Wer mehr Jahreskilometer benötigt, sollte daher vor Abschluss genau prüfen, welche Alternativen der Anbieter anbietet.

Unterm Strich ist das ein interessantes Leasing für alle, die eine große elektrische Premium-Limousine suchen und Wert auf starke Motorisierung, gute Serienausstattung und einen vergleichsweise ordentlichen Leasingfaktor legen. Besonders spannend ist das Angebot für Fahrer, die ohne Anzahlung in ein neues E-Auto von Audi einsteigen möchten und mit 36 Monaten Laufzeit sowie 10.000 Kilometern pro Jahr gut auskommen.