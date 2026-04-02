Mit dem Audi Q8 e-tron Sportback 55 quattro bekommt ihr ein großes Elektro-SUV-Coupé aus dem Premium-Segment, das vor allem mit viel Komfort, kräftigem Antrieb und einer üppigen Ausstattung punktet. Im hier angebotenen Fahrzeug stecken 300 kW (408 PS), dazu kommt der typische quattro-Antrieb für souveränen Vortrieb. Für ein E-Auto dieser Klasse ebenfalls spannend: Die angegebene elektrische Reichweite liegt bei 487 Kilometern. In Kombination mit Automatik, Luftfederung, Head-up-Display, Matrix-LED, Sitzheizung, beheizbarem Lenkrad und Premium-Soundsystem ist der Audi klar auf komfortables und entspanntes Reisen ausgelegt.

Wichtig ist aber auch der Blick auf die Ausgangslage: Es handelt sich hierbei nicht um einen Neuwagen, sondern um einen gebrauchten Audi Q8 e-tron Sportback mit Erstzulassung November 2023 und bereits 101.858 Kilometern Laufleistung. Da es ein Audi Gebrauchtwagen Plus ist, ist man mit der Garantie aber auf der sicheren Seite. Wer also ein repräsentatives Elektro-SUV mit viel Ausstattung sucht und mit der hohen Laufleistung leben kann, bekommt hier ein im Verhältnis zum Listenpreis sehr günstiges Leasingangebot.

Leasingkonditionen im Überblick

Monatliche Rate: 367,00 € brutto

367,00 € brutto Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Fahrleistung: 10.000 km pro Jahr

10.000 km pro Jahr Sonderzahlung: 0 €

0 € Leasingfaktor: 0,34

0,34 Listenpreis: 107.469 €

107.469 € Kundengruppe: Privat und Gewerbe

Damit ist der elektrische Audi aktuell für 367 € brutto im Monat erhältlich. Eine Sonderzahlung fällt nicht an, was das Angebot deutlich angenehmer macht. Überführungskosten fallen wahrscheinlich keine an, da das Fahrzeug schon beim Händler steht und sofort verfügbar ist.

Gemessen am Listenpreis von 107.469 € ist der Leasingfaktor von 0,34 ausgesprochen attraktiv. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wir hier über ein gebrauchtes Fahrzeug sprechen. Genau darin liegt aber auch der Reiz des Deals: Wer kein Neuwagengefühl braucht, kann sich ein luxuriöses E-SUV-Coupé mit starker Motorisierung und sehr guter Ausstattung zu einer Rate sichern, die für diese Fahrzeugklasse ungewöhnlich niedrig ausfällt.

Ausstattung und elektrische Fahreigenschaften

Gerade bei einem Elektroauto in dieser Größe zählen nicht nur Leistung und Reichweite, sondern auch der Alltagskomfort. Der Audi bringt dafür viele passende Extras mit. Mit Head-up-Display, Matrix-LED-Scheinwerfern, Apple CarPlay und Android Auto, Keyless Entry, Wireless Charging, Ambientebeleuchtung und elektrischen Memorysitzen ist der Q8 e-tron sehr ordentlich bestückt. Die Luftfederung passt außerdem gut zum Charakter des Fahrzeugs und dürfte für ein besonders komfortables Fahrgefühl sorgen.

Die angegebene Lieferzeit liegt bei nur 2 Wochen, was für alle interessant ist, die nicht monatelang auf ein Fahrzeug warten möchten. Standort des Wagens ist Rottweil. Weitere Kilometerpakete oder alternative Ratenkombinationen sind in den übermittelten Daten nicht hinterlegt. Unterm Strich ist das ein spannender Deal für alle, die ein stark motorisiertes, rein elektrisches Premium-SUV-Coupé mit viel Ausstattung suchen und sich von der hohen Laufleistung nicht abschrecken lassen.