Für alle, die eine komfortable Business-Limousine mit elektrischer Komponente suchen, ist der BMW 530e ein spannender Kandidat. Die 5er Limousine verbindet den souveränen Auftritt der Baureihe mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb und richtet sich damit besonders an Fahrer, die im Alltag viele kurze Strecken effizient zurücklegen, auf langen Etappen aber nicht auf die gewohnte Flexibilität verzichten wollen. Mit 299 PS Systemleistung und Automatik passt das Modell sehr gut zu entspanntem, kraftvollem Reisen.

Auch beim Preis ist das Angebot interessant: Bei MeinAuto gibt es die BMW 5er Limousine Plug-in-Hybrid 530e A aktuell für Privat- und Gewerbekunden im Leasing. Der Listenpreis liegt bei 60.000 €, die günstigste Variante startet bei 500,83 € brutto im Monat. Für eine große Plug-in-Hybrid-Limousine dieser Klasse ist das in Kombination mit dem Leasingfaktor von 0,83 definitiv einen Blick wert.

Details im Überblick:

Brutto-Rate: 500,83 €

Überführungskosten: 773,50 €

Laufzeit: 48 Monate

Fahrleistung: 10.000 KM/Jahr

Leasingfaktor: 0,83

Effektive Rate: 516,94 €

Gesamtkosten: 24.813,34 €

Besonders erfreulich: Eine Sonderzahlung wird nicht fällig. Einmalig kommen lediglich die Überführungskosten von 773,50 € hinzu, die bereits in der effektiven monatlichen Belastung berücksichtigt sind. So landet das Angebot bei einer effektiven Rate von 516,94 € brutto pro Monat. Wer also nicht nur auf die reine Monatsrate, sondern auf die tatsächlichen Gesamtkosten schaut, bekommt hier ein transparent kalkulierbares Angebot.

Falls dir die enthaltenen 10.000 Kilometer pro Jahr nicht ausreichen, kannst du bei gleicher Laufzeit direkt aufstocken. Für 15.000 km/Jahr steigt die Monatsrate auf 537,39 € brutto, das sind 36,56 € mehr pro Monat. Mit 20.000 km/Jahr liegst du bei 574,20 € brutto und damit 73,37 € über der günstigsten Konfiguration. Wer lieber eine kürzere Laufzeit möchte, findet zusätzlich Varianten mit 24 Monaten ab 562,63 €, 36 Monaten ab 531,95 € oder 12 Monaten ab 585,35 € brutto monatlich, jeweils bei 10.000 km pro Jahr.

Unterm Strich ist der BMW 530e damit ein attraktives Angebot für alle, die eine moderne Limousine mit teilelektrischem Fahrprofil suchen und Wert auf Komfort, Leistung und einen starken Leasingfaktor legen. Optional lassen sich außerdem noch Versicherung für 129,66 € monatlich sowie Wartung für 32,90 € monatlich ergänzen. Gerade für Pendler und Vielfahrer, die Business-Komfort mit elektrifiziertem Antrieb kombinieren möchten, ist dieses Leasingdeal daher ziemlich rund.