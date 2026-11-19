Opel ergänzt Corsa, Mokka und Grandland Electric um die Start-Version. Die Preisvorteile haben Grenzen, besonders bei Wärmepumpe und AC-Ladeleistung.

Opel bietet Corsa, Mokka und Grandland auch als elektrische Start-Versionen an. Gegenüber der jeweils vergleichbaren Edition beträgt der Listenpreisabstand 500 bis 1.600 Euro. Entscheidend ist allerdings, welche Ausstattung dafür entfällt: Beim Mokka kostet allein die optionale Wärmepumpe so viel wie der gesamte Aufpreis zur Edition.

Opel kündigt die Erweiterung der Start-Reihe am 19. November 2026 an. Die hier ausgewerteten deutschen Preislisten stammen vom 2. bis 5. November. Sämtliche folgenden Opel-Preise sind UPE ab Werk inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführung und ohne Förderung oder Händlerrabatt.

Corsa Electric Start: ab 29.990 Euro mit 7,4 kW AC

Der kleine Fünftürer kostet mit 100 kW und 46 kWh nutzbarer Batterie 29.990 Euro. Der Bruttospeicher fasst 49 kWh. Für 31.490 Euro gibt es 115 kW und 51 kWh netto beziehungsweise 54 kWh brutto. Die jeweilige Edition kostet 500 Euro mehr.

Für diese Antriebe nennt Opel bis zu 357 beziehungsweise 429 Kilometer WLTP-Reichweite. LED-Scheinwerfer, hintere Einparkhilfe, Klimaautomatik, ein 10-Zoll-Touchscreen und kabellose Smartphone-Anbindung sind schon beim elektrischen Start enthalten.

Der wichtigere Unterschied betrifft das Laden: Start bleibt bei 7,4 kW AC einphasig. Der dreiphasige 11-kW-Lader ist erst ab Edition für weitere 700 Euro bestellbar. Die Preisliste nennt für DC-Laden von 20 auf 80 Prozent etwa 25 Minuten beim kleinen und 27 Minuten beim größeren Akku. Die Wärmepumpe kostet bei beiden Ausstattungslinien 700 Euro extra.

Mokka Electric: Die Wärmepumpe hebt den Preisvorteil auf

Das kleinere SUV beginnt als Start bei 36.990 Euro, die Edition bei 37.690 Euro. Beide nutzen 115 kW und eine Batterie mit 51 kWh netto, 54 kWh brutto. Für den Antrieb nennt die Preisliste bis zu 403 Kilometer WLTP. Die Start-Ausstattung übernimmt damit den Antrieb der Edition.

Beim Start fehlt die serienmäßige Wärmepumpe der Edition. Sie kostet einzeln 700 Euro, womit beide Varianten denselben Listenpreis erreichen. Die Edition bringt zusätzlich eine Rückfahrkamera und eine vordere Mittelarmlehne mit.

Auch der Mokka Start lädt AC nur einphasig mit 7,4 kW. Die 11-kW-Option für 700 Euro beginnt bei Edition. DC-Laden von 20 auf 80 Prozent dauert laut Opel ungefähr 27 Minuten.

Grandland Electric: 1.600 Euro Abstand, weniger Komfort

Der größere Grandland Start kostet 45.550 Euro, die vergleichbare Edition 47.150 Euro. Der Fronttriebler kombiniert 157 kW mit 73 kWh nutzbarer Batterie, brutto 78 kWh. Die Preisliste nennt für diesen Antrieb ausstattungsabhängig 501 bis 519 Kilometer WLTP.

Serienmäßig sind unter anderem Intelli-Sitze, Zweizonen-Klimaautomatik und hintere Einparkhilfe vorhanden. Die Edition ergänzt etwa Rückfahrkamera, vordere Parksensoren und serienmäßige Wärmepumpe. Beim Start kostet diese 990 Euro, dann bleiben 610 Euro Abstand zur Edition.

Anders als die kleineren Start-Modelle lädt der Grandland serienmäßig mit 11 kW AC. Die 22-kW-Option für 800 Euro gibt es erst ab Edition. Opel nennt maximal 160 kW DC und ungefähr 30 Minuten von 20 auf 80 Prozent.

Leasingbeispiel für den Corsa Start

Bei Mivodo ist am 19. November 2026 ein neuer Corsa Electric Start mit 46-kWh-Akku und 100 kW über Allane gelistet. Für Privatkunden kostet er 396,90 Euro brutto im Monat bei 48 Monaten und 10.000 Kilometern pro Jahr. Die Sonderzahlung beträgt 0 Euro, die Überführung 1.090,50 Euro. Weitere bekannte Pflichtkosten sind im geprüften Datensatz mit 0 Euro ausgewiesen. Optionale Leistungen und Betriebskosten sind nicht enthalten.

Die Karte zeigt Live-Konditionen und kann später vom datierten Vertragsbeispiel abweichen.

Preiswerter Einstieg mit gezielten Abstrichen

Beim Corsa lohnt der Vergleich mit dem Renault 5 Evolution 150 Comfort Range. Renault nennt aktuell 29.490 Euro UPE zuzüglich Überführung, 52 kWh, 110 kW und 417 Kilometer WLTP. 11 kW AC und Wärmepumpe sind enthalten. Damit ist der Corsa Start mit großem Akku zum Listenpreis kein besonders günstiger Gegenentwurf.

Wer beim Mokka eine Wärmepumpe möchte, bekommt mit Edition zum gleichen Preis mehr Ausstattung. Beim Grandland steht dem verbleibenden Aufpreis mit Wärmepumpe vor allem zusätzlicher Parkkomfort gegenüber. Den Corsa Start solltest du nur wählen, wenn du mit dem einphasigen AC-Lader auskommst.

Quellen