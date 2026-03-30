Der Opel Corsa Electric Edition ist ein klassischer Elektro-Kleinwagen für den Alltag: kompakt genug für die Stadt, dank 136 PS aber zugleich flott genug für Pendelstrecken und Landstraße. Gerade im urbanen Einsatz spielt der Corsa Electric seine Stärken aus, denn ein E-Antrieb sorgt für ein angenehm direktes Ansprechverhalten und fährt sich im Stop-and-go besonders entspannt. In der hier angebotenen Edition-Variante ist die Ausstattung alltagstauglich geschnürt. Mit dabei sind unter anderem Wärmepumpe, 3-phasiger On-Board-Charger, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer, Apple CarPlay und Android Auto, Einparkhilfe hinten, Tempomat sowie mehrere Assistenzsysteme wie Spurhalteassistent, Frontkollisionswarner und Verkehrszeichenerkennung.

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Leasingdetails zum Opel Corsa Electric Edition

Besonders stark ist hier der Preis: Das Leasingangebot von 9Drive gibt es für Privat- und Gewerbekunden schon ab 149 € brutto pro Monat. Die günstigste Konfiguration kombiniert die Rate mit 5.000 km pro Jahr und einer Laufzeit von 24 Monaten. Der Listenpreis liegt bei 32.240 €, der Leasingfaktor beträgt attraktive 0,46. Besonders Positiv: Es gibt keine Sonderzahlung und auch die Überführungskosten entfallen. Dadurch bleibt die effektive Monatsrate ebenfalls bei 149 € brutto.

Rate: 149 € brutto monatlich

149 € brutto monatlich Laufzeit: 24 Monate

24 Monate Fahrleistung: 5.000 km pro Jahr

5.000 km pro Jahr Sonderzahlung: 0 €

0 € Überführung: 0 €

0 € Leasingfaktor: 0,46

0,46 Gesamtkosten: 3.576 € brutto

Wer mit 5.000 Kilometern pro Jahr nicht auskommt, kann das Angebot direkt höher konfigurieren. Bei gleicher Laufzeit von 24 Monaten kostet der Corsa Electric mit 7.500 km/Jahr 164 € brutto pro Monat, also 15 € Aufpreis. Für 10.000 km/Jahr werden 178 € brutto fällig, das sind 29 € mehr. Die höchste direkt auswählbare Fahrleistung liegt bei 15.000 km/Jahr für 206 € brutto monatlich, also 57 € über dem Einstiegspreis. Alternativ sind auch längere Laufzeiten möglich: Bei 30 Monaten startet das Leasing bei 167 €, bei 36 Monaten bei 177 €, jeweils mit 5.000 km pro Jahr.

Da es sich um einen Gebrauchtwagen mit ca. 10.000km aus Ende 2023 handelt, kann man natürlich nicht die neue E-Auto Förderung nutzen. Die weiteren Vorteile wie Kfz-Steuerfreiheit, E-Kennzeichen und viele mehr bestehen aber auch bei einem jungen Gebrauchten.

Unterm Strich ist das ein sehr stimmiges Angebot für alle, die einen kompakten Stromer mit ordentlicher Ausstattung zu einer niedrigen Monatsrate suchen. Dass hier Wärmepumpe, Automatik und moderne Konnektivität bereits an Bord sind und gleichzeitig keine Einmalkosten anfallen, macht den Opel Corsa Electric Edition im aktuellen Marktumfeld besonders interessant.