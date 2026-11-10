Reine Elektroautos erreichen im Oktober 34,9 Prozent der österreichischen Pkw-Neuzulassungen. Sie liegen erneut vor Benzinern und Dieseln ohne Hybridantrieb zusammen.

In Österreich waren im Oktober 2026 34,9 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Statistik Austria zählt 8.434 BEV, gegenüber 5.940 Benzinern und Dieseln ohne Hybridantrieb zusammen. Damit liegen E-Autos im Nachbarland zum zweiten Monat in Folge vor diesen beiden Kategorien.

Mehr E-Autos trotz kleinerem Gesamtmarkt

Die BEV-Neuzulassungen stiegen gegenüber Oktober 2025 um 63,3 Prozent. Der gesamte Pkw-Markt schrumpfte dagegen um 1,2 Prozent auf 24.174 Fahrzeuge.

Die zusammengefasste Hybridgruppe kommt auf 9.800 Neuzulassungen und 40,5 Prozent Marktanteil. Sie ist damit größer als die BEV-Gruppe. Plug-in-Hybride sind enthalten, werden in der Mitteilung aber nicht gesondert ausgewiesen.

27 Prozent seit Jahresbeginn

Von Januar bis Oktober kamen BEV in Österreich auf 27,0 Prozent Marktanteil. Der Oktober liegt damit deutlich über dem bisherigen Jahresanteil. Die Statistik umfasst auch Tageszulassungen und bildet weder ausschließlich private Käufe noch den Fahrzeugbestand ab.