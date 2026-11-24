Der elektrische Mercedes VLE 300 mit sieben Sitzen kostet im Auto-Abo 919 Euro brutto im Monat. Der Tarif läuft zwölf Monate und umfasst insgesamt 5.000 Kilometer. Privatkunden müssen ihre Zugehörigkeit zum Sport nachweisen.

Eine Anzahlung fällt nicht an. Überführung zum vereinbarten Übergabestandort, Zulassung, Steuern, Versicherung, Wartung und Saisonbereifung sind eingerechnet. Das ergibt 11.028 Euro insgesamt und 919 Euro effektiv pro Monat.

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Für 10 Euro mehr doppelt so viele Kilometer

Das Paket mit 10.000 Kilometern kostet beim gleichen Fahrzeug 929 Euro im Monat, insgesamt 11.148 Euro. Die Mehrkosten von 120 Euro entsprechen rund 343 zusätzlich abgerechneten Kilometern zum Satz von 35 Cent.

Die Selbstbeteiligung liegt bei 300 Euro in der Teilkasko und 500 Euro in der Vollkasko. Ladestrom, die optionale „Lieferung Plus“ und mögliche Beiträge für eine neue Sportmitgliedschaft sind nicht eingerechnet.

Der Vertrag erlaubt höchstens 4.000 Mehrkilometer über dem gebuchten Paket. Wer darüber liegt, muss laut Anbieterbedingungen mit zusätzlichen Kosten rechnen.

Wer das Abo buchen kann

Für Privatkunden zählen zum Beispiel eine aktive Mitgliedschaft im Sportverein oder Fitnessstudio sowie Tätigkeiten als Trainer oder Schiedsrichter. Voraussetzung ist ein gemeldeter Wohnsitz in Deutschland. Für Geschäftskunden ist ein Bezug zum Sport erforderlich.

Der früheste auswählbare Wunschmonat ist Juli 2027. Der Anbieter garantiert diesen Termin nicht. Das Angebot betrifft den VLE 300 mit 203 kW und sieben Sitzen in der Anordnung 2/2/3. Das KI-Bild zeigt das Modell, nicht das konkrete Fahrzeug im Angebot.

Fazit

Für Sportberechtigte mit Vorlauf ist das 10.000-Kilometer-Paket die sinnvollere Wahl. Es kostet nur 120 Euro mehr im Jahr. Wer den Siebensitzer kurzfristig braucht, findet hier kein sofort verfügbares Fahrzeug.

Quellen: Mivodo-Angebot und Mercedes-Benz.