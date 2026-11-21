KI-generierte Modellillustration. Farbe und Ausstattungsdetails können vom angebotenen Fahrzeug abweichen.

Der MG HS PHEV Luxury kostet im Auto-Abo 392 Euro brutto im Monat. Die Rate gilt für Privat- und Gewerbekunden bei zwölf Monaten Laufzeit und 1.250 Kilometern monatlich.

Was das Abo wirklich kostet

Bei Selbstabholung zahlst du keine Anzahlung. Zu zwölf Monatsraten à 392 Euro kommen einmalig 49 Euro Startgebühr hinzu. Das sind 4.753 Euro insgesamt oder effektiv 396,08 Euro im Monat.

Die Alternative mit 267 Euro Monatsrate und 1.500 Euro Anzahlung kostet über das Jahr genau gleich viel. Ohne Anzahlung musst du nicht einen Teil der Raten vorstrecken.

Zulassung, Werksfracht, Kfz-Steuer, Versicherung und die vereinbarte Wartung sind enthalten. Kraftstoff und Strom zahlst du selbst. Die AGB nehmen den Austausch von Verschleißteilen wie Bremsen und Reifen aus.

Abholung und Rückgabe erfolgen in Riedstadt. Laut Anbieter ist der Wagen in etwa fünf Wochen verfügbar. Eine optionale Haustürlieferung kostet je nach Entfernung extra.

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15.000 Kilometer und 272 PS

Der Plug-in-Hybrid leistet 200 kW (272 PS). In der Ausstattung Luxury gehören die 360-Grad-Kamera und die Vordersitzheizung zur Serie. Der Hersteller nennt für diese Baureihe bis zu 103 Kilometer elektrische WLTP-Reichweite.

Der Vertrag umfasst 15.000 Kilometer im Jahr. Laut AGB kosten Mehrkilometer 35 Cent pro Kilometer. Nicht gefahrene Kilometer erstattet der Anbieter nicht.

Im Schadenfall beträgt die Selbstbeteiligung 1.000 Euro je Ereignis. Drivio liefert das Fahrzeug mit wintertauglichen Ganzjahresreifen aus. Die Farbe ist nicht frei wählbar.

Der Anbieter verlangt in der Regel ein Alter zwischen 21 und 75 Jahren, einen passenden Führerschein seit mindestens drei Jahren, einen deutschen Wohn- oder Firmensitz und eine positive Bonitätsprüfung.

Unser Urteil

Für 396,08 Euro effektiv bekommst du einen gut ausgestatteten Plug-in-Hybrid mit einem brauchbaren Kilometerpaket. Die Kombination aus 15.000 Kilometern und nur zwölf Monaten Laufzeit macht das Angebot interessant.

Am meisten überzeugt das Abo, wenn du den MG regelmäßig laden und in Riedstadt abholen kannst. Die Variante ohne Anzahlung ist bei gleichen Gesamtkosten die bessere Wahl.