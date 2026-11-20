KI-generierte Modellillustration. Ausstattung und Farbdetails können vom Angebot abweichen.

Sieben Sitzplätze für 379 Euro brutto monatlich: Den Mercedes-Benz EQT 200 lang gibt es bei wuddi über Mivodo im zwölfmonatigen Auto-Abo.

Das Angebot umfasst 500 Kilometer pro Monat. Der gelbe Neuwagen ist beim Anbieter ab Januar 2027 angekündigt, nicht sofort. Abholung und Rückgabe erfolgen in Münster.

Mit Startgebühr effektiv 395,58 Euro

Einmalig kommen 199 Euro Startgebühr hinzu. Bei Abholung ergibt das 12 × 379 Euro + 199 Euro, also 4.747 Euro feste Kosten über ein Jahr.

Umgerechnet zahlst du 395,58 Euro monatlich. Zulassung, Versicherung, Kfz-Steuer, Wartung und Verschleiß sind enthalten. Eine Lieferung ist in dieser Konfiguration nicht vorgesehen.

Strom, Mehrkilometer und mögliche Schäden sind nicht eingerechnet. Der Kostenkatalog nennt 0,49 Euro je Mehrkilometer. Maßgeblich ist die Annahmeerklärung. Insgesamt enthält das Abo 6.000 Kilometer.

Zusätzlich kann eine Kaution bis zu drei Bruttomonatsraten verlangt werden, hier maximal 1.137 Euro. Diese Sicherheitsleistung ist nicht Bestandteil der oben berechneten Nutzungskosten.

Mercedes-Benz EQT bei Mivodo ansehen

Sieben Sitze mit klaren Einschränkungen

Der lange EQT bietet sieben Sitzplätze und einen Elektroantrieb mit 90 kW beziehungsweise 122 PS. Das Inserat nennt 20,7 kWh je 100 Kilometer und CO₂-Klasse A.

Zur angegebenen Ausstattung gehören Navigation, Android Auto, Apple CarPlay, Abstandstempomat und Rückfahrkamera. Dazu kommen Einparkhilfe, Klimaanlage, Spurhalteassistent und ISOFIX-Befestigungen.

Die günstige Basiskonfiguration enthält keinen zusätzlichen Fahrer und keine Auslandsfahrten. Auch ein Ladekabel ist nicht enthalten. Die Selbstbeteiligung beträgt 2.500 Euro.

Vorausgesetzt sind ein deutscher Wohnsitz und seit mindestens zwei Jahren eine passende gültige Fahrerlaubnis. Die allgemeinen Altersgrenzen liegen bei 18 bis 75 Jahren. Eine Bonitätsprüfung ist möglich.

Unser Urteil

Für einen einzelnen Fahrer mit wenig Jahresfahrleistung ist der EQT ein günstiger Einstieg in einen elektrischen Siebensitzer. Der Vertrag bindet dich nur zwölf Monate.

Als uneingeschränktes Familienauto überzeugt die Basis weniger: nur 500 Monatskilometer, kein Zusatzfahrer, keine Auslandsfahrten und eine hohe Selbstbeteiligung begrenzen den Nutzen deutlich.