KI-generierte Modellillustration. Ausstattung und Farbe können vom Angebot abweichen.

Der Toyota C-HR Teamplayer kostet bei Drivio über Mivodo 334,80 Euro im Monat. Das Vollhybrid-SUV mit 140 PS läuft im Angebot sechs Monate.

Enthalten sind 1.500 Kilometer pro Monat, also 9.000 Kilometer über die Vertragslaufzeit. Eine Anzahlung ist bei dieser Variante nicht vorgesehen.

Mit Servicegebühr effektiv 342,97 Euro

Zu den sechs Monatsraten kommen einmalig 49 Euro Servicegebühr. Damit ergeben sich bei Selbstabholung 2.057,80 Euro feste Kosten oder rechnerisch 342,97 Euro pro Monat.

Die Rechnung lautet: 6 × 334,80 Euro + 49 Euro. Alle genannten Beträge enthalten die Mehrwertsteuer. Kraftstoff, Mehrkilometer und mögliche Schäden sind nicht eingerechnet.

Zulassung, Werksfracht, Kfz-Steuer, Wartung und Versicherung sind enthalten. Eine Kaution fällt laut Anbieter nicht an. Der angebotene C-HR wird mit wintertauglichen Ganzjahresreifen übergeben.

Abholung und Rückgabe erfolgen in Düsseldorf. Eine Lieferung ist optional und wird gesondert berechnet. Die derzeit genannte Bereitstellung beträgt drei Wochen.

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Technik-Paket und Vollhybrid statt Ladekabel

Der C-HR kombiniert Benzin- und Elektromotor zum Vollhybridantrieb mit 103 kW beziehungsweise 140 PS. Er ist kein Plug-in-Hybrid und wird nicht an einer Steckdose geladen.

Das Teamplayer-Angebot enthält ein Technik-Paket, Sitzheizung, adaptive Geschwindigkeitsregelung und Rückfahrkamera. Ein 12,3-Zoll-Multimediadisplay, Navigation sowie Apple CarPlay und Android Auto gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die Fahrzeugfarbe ist nicht frei wählbar. Der kombinierte WLTP-Verbrauch beträgt laut Angebot 4,8 Liter je 100 Kilometer, der CO₂-Ausstoß 108 Gramm pro Kilometer.

Diese Bedingungen solltest du kennen

Das Mindestalter beträgt 21 Jahre. Vorausgesetzt werden drei Jahre Führerscheinbesitz, ein Wohn- oder Firmensitz in Deutschland und eine positive Bonitätsprüfung. Bezahlt wird per Kreditkarte.

Für Mehrkilometer nennt das Angebot 0,35 Euro pro Kilometer. Die ausgewiesene Selbstbeteiligung beträgt 1.000 Euro je Schadensfall. Die feste Laufzeit beträgt sechs Monate.

Unser Urteil

Für ein halbes Jahr ohne lange Leasingbindung ist der C-HR attraktiv: effektiv knapp 343 Euro inklusive wesentlicher Fixkosten und 1.500 Monatskilometern passen auch zu regelmäßigen Pendelfahrten.

Am meisten lohnt sich das Angebot, wenn du den Wagen in Düsseldorf selbst übernehmen und zurückbringen kannst. Die nicht wählbare Farbe und die Selbstbeteiligung bleiben die konkreten Abstriche.