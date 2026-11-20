Reine Elektroautos stellen 49,5 Prozent der privaten Pkw-Neuzulassungen im Oktober 2026. Gewerblich sind es 28,4 Prozent.

Bei den privaten Pkw-Neuzulassungen in Deutschland erreichten reine Elektroautos im Oktober 2026 einen Anteil von 49,5 Prozent. Bei gewerblichen Haltern waren es 28,4 Prozent. Damit lag die Elektroquote privat deutlich höher, obwohl insgesamt mehr Neuwagen gewerblich zugelassen wurden.

Die Zahlen stehen in der neuen KBA-Übersicht „Elektromobilität in Deutschland“, die die Behörde am 20. November vorgestellt hat. Sie bündelt vorhandene Statistiken. Die hier verglichenen Zulassungen betreffen den Oktober, nicht den November.

Privat mehr neue Elektroautos als gewerblich

Das Kraftfahrt-Bundesamt zählte 51.297 private und 42.704 gewerbliche BEV-Neuzulassungen. Privat kamen damit 8.593 mehr reine Elektroautos auf die Straße. Bei allen Antrieben zusammen war das Verhältnis umgekehrt: 103.649 private standen 150.608 gewerblichen Pkw gegenüber.

Haltergruppe Neue Pkw insgesamt Davon BEV BEV-Anteil Privat 103.649 51.297 49,5 % Gewerblich 150.608 42.704 28,4 %

Der Abstand zwischen den gerundeten BEV-Anteilen beträgt 21,1 Prozentpunkte. In der KBA-Summe kommen noch 85 Elektroautos mit unbekannter Haltergruppe hinzu. Zusammen sind es die bereits gemeldeten 94.086 neuen BEV und 37,0 Prozent des gesamten Pkw-Markts.

Plug-in-Hybride sind in diesen BEV-Zahlen nicht enthalten. Ihr Anteil lag privat bei 8,0 Prozent, gewerblich bei 13,4 Prozent.

Im bisherigen Jahr liegt die private Quote bei 38,1 Prozent

Der starke Oktober ist noch keine Jahresbilanz. Von Januar bis Oktober entfielen 343.221 der 901.739 privaten Neuzulassungen auf BEV. Das ergibt 38,1 Prozent. Bei gewerblichen Haltern waren es 354.502 von 1.573.287 Pkw, also 22,5 Prozent.

Damit liegt der Elektroanteil auch über die ersten zehn Monate privat höher. Bei den absoluten Stückzahlen führt seit Jahresbeginn die gewerbliche Gruppe.

Was die Halterstatistik zeigt

Gewerbliche Halter sind nicht gleichbedeutend mit Dienstwagenfahrern. Zur Gruppe gehören auch Fahrzeughersteller, Handel und Vermieter. Gezählt werden erstmals in Deutschland zugelassene fabrikneue Pkw. Die Statistik ist weder eine Käuferbefragung noch eine Übersicht aller bereits fahrenden privaten Autos.

Die Halterquoten zeigen, wo sich die BEV-Neuzulassungen konzentrieren. Welche Rabatte, Förderungen oder Lademöglichkeiten die Entscheidung beeinflusst haben, lässt sich daraus nicht ablesen.

Quellen und Berechnung

KBA: neue Elektromobilitätsübersicht, Pressemitteilung vom 20. November 2026 · KBA: Elektromobilität in Deutschland · KBA: FZ 28 Oktober 2026, Tabelle 3 mit Haltergruppen · KBA: Definition der Neuzulassung. Berichtsgebiet Deutschland. Differenzen und Januar-bis-Oktober-Anteile sind eigene Berechnungen aus der Originaltabelle, auf eine Nachkommastelle gerundet. Ergänzend: Gesamtmarkt im Oktober.