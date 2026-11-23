GWM bringt den ORA7 in China auch als Elektro-Kombi mit bis zu 310 kW und 600 Litern Stauraum. Ein Marktstart in Deutschland ist noch offen.

GWM erweitert die ORA-Baureihe um einen 4,82 Meter langen Elektro-Kombi. Der neue ORA7 ist am 23. November 2026 in China zusammen mit einer Fastback-Version gestartet. Der Kombi verbindet die rundliche ORA-Formensprache mit einer großen Heckklappe und wahlweise Front- oder Allradantrieb. Ein deutscher Marktstart ist bislang nicht bestätigt.

600 Liter Stauraum, elektrische Heckklappe serienmäßig

GWM nennt für den Kombi 600 Liter Gepäckraum einschließlich 140 Liter unter dem Ladeboden. Das Messverfahren bleibt offen, weshalb sich daraus kein belastbarer Vergleich mit europäischen Kofferraumwerten ableiten lässt.

Dachreling, eine elektrische Heckklappe mit gespeicherter Öffnungshöhe und eine im Verhältnis 60:40 umklappbare Rückbank gehören bei allen drei chinesischen Kombiversionen zur Ausstattung. Der Radstand beträgt 2,87 Meter. Die Karosserie ist 1,52 Meter hoch und je nach Ausführung 1,85 oder 1,87 Meter breit.

Drei Kombiversionen mit bis zu 310 kW

Zum Start bietet GWM zwei frontgetriebene Kombis mit 160 kW und eine Allradversion mit 310 kW und 600 Nm an. Die günstigere Frontantriebsvariante verzichtet auf den LiDAR-Sensor. Die beiden höheren Ausführungen besitzen ihn für die in China angebotenen erweiterten Fahrassistenzfunktionen.

ORA7-Version in China Antrieb und Leistung Reichweite nach CLTC Regulärer Listenpreis in China Fastback Max Frontantrieb, 150 kW 560 km 119.800 Yuan Fastback Max+ Frontantrieb, 160 kW 660 km 129.800 Yuan Kombi Ultra Frontantrieb, 160 kW 630 km 135.800 Yuan Kombi Ultra mit LiDAR Frontantrieb, 160 kW 630 km 149.800 Yuan Kombi Ultra mit LiDAR und Allrad Allradantrieb, 310 kW 535 km 169.800 Yuan

Die Angaben gelten für die chinesischen Ausführungen zum Marktstart. CLTC-Reichweiten sind keine WLTP-Werte und lassen sich nicht direkt mit den deutschen Reichweitenangaben der Wettbewerber vergleichen.

Der beworbene Einstiegspreis von 113.800 Yuan für den Fastback enthält 6.000 Yuan Bonus nur bei Ersatz- oder zusätzlichem Fahrzeugkauf. Für den Kombi ergeben sich so 129.800 Yuan. Die Aktion gilt vom 23. November bis 31. Dezember 2026, maßgeblich ist das Rechnungsdatum. Die Tabelle zeigt die regulären Herstellerpreise vor diesem Bonus. Deutsche Preise lassen sich daraus nicht ableiten.

LFP-Akkus und Wärmepumpe, offene Ladeleistung

Laut offizieller Ausstattungstabelle verwenden alle fünf Versionen LFP-Batterien und besitzen eine serienmäßige Wärmepumpe. Eine Batterieheizung gehört ebenfalls dazu. Die Akkukapazitäten in kWh und die maximale DC-Ladeleistung nennt GWM in dieser Tabelle nicht.

Beim DC-Laden schreibt GWM wörtlich „≥20 min“ für 30 auf 80 Prozent, also mindestens 20 Minuten unter Laborbedingungen. Ein Höchstwert oder eine Ladezeit von 10 auf 80 Prozent ist damit nicht belegt. Wechselstromladen ist mit 6,6 kW angegeben. Über V2L können externe Verbraucher mit bis zu 6 kW versorgt werden.

Im Innenraum sind ein 15,6-Zoll-Zentraldisplay, Apple CarPlay sowie beheizte und belüftete Vordersitze für alle fünf chinesischen Versionen aufgeführt.

Größenklasse zwischen Astra und ID.7 Tourer

Mit 4,82 Metern liegt der ORA7-Kombi zwischen dem Opel Astra Sports Tourer Electric mit 4,642 Metern und dem VW ID.7 Tourer mit 4,961 Metern. Er ist damit rund 18 Zentimeter länger als der Astra und 14 Zentimeter kürzer als der ID.7 Tourer.

Ob er auch preislich eine Alternative wäre, bleibt offen. GWM hat in den geprüften deutschen Quellen weder einen Verkaufsstart noch einen Preis für den neuen Kombi genannt. Bei Mivodo war am 23. November 2026 kein passendes deutsches Privatleasingangebot zu finden. Die dort gelisteten Angebote für den bisherigen ORA 07 gehören nicht zu diesem neuen Kombi.

Unsere Einordnung

Die Stärke des ORA7 liegt im Kombikonzept mit getrenntem Unterbodenfach und Dachreling. Für Familien erscheint der Frontantrieb auf dem Papier als die vernünftigere Wahl: Er bietet bereits 160 kW und die höhere angegebene CLTC-Reichweite. Wie gut sich der Kombi auf längeren Reisen bewährt, bleibt wegen der lückenhaften Schnellladeangaben offen. Ein Urteil über sein Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland wäre vor einem bestätigten Marktstart verfrüht.

Quellen