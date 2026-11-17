Im Global EV Driver Survey 2026 nennen E-Autofahrer Mythen am häufigsten als Hürde beim Umstieg. Auch Kaufpreis und Laden im Mehrfamilienhaus zählen für viele dazu. Die freiwillige Umfrage ist kein repräsentatives Bild aller Autokäufer.

In der weltweit gewichteten Auswertung des Global EV Driver Survey 2026 nennen 74 Prozent Mythen über Elektroautos als eine der größten Umstiegshürden in ihrem Land. Die Global EV Alliance stellte die Ergebnisse am 17. November vor. Befragt wurden Menschen, die bereits elektrisch fahren. Die tatsächlichen Kaufhindernisse von Nichtbesitzern misst die Erhebung nicht.

Preis und Laden bleiben wichtige Hürden

Weitere häufige Nennungen sind der Kaufpreis mit 49 Prozent und Lademöglichkeiten in Mehrfamilienhäusern mit 47 Prozent. Die Teilnehmer konnten bis zu drei Antworten auswählen. Wer Mythen ankreuzte, konnte also zugleich den Preis und fehlende Lademöglichkeiten nennen.

Als verbreitete Vorstellungen nennen die Befragten besonders häufig eine kurze Lebensdauer der Batterie. Bei der Frage nach dem eigenen Akku zeigt sich ein anderes Bild: 65 Prozent widersprechen der Aussage, sie sorgten sich um dessen Lebensdauer. 18 Prozent stimmen ihr zu. Das ist eine Aussage über Sorgen der Besitzer, kein Nachweis für die tatsächliche Haltbarkeit einzelner Batterien.

So entstand die Umfrage

GEVA ist ein Netzwerk von Elektroautofahrerverbänden und hat im September und Oktober 2026 insgesamt 29.547 Teilnehmer aus 34 Ländern erreicht. Nationale und lokale Verbände, Freiwillige und Interessierte verbreiteten den Onlinefragebogen. Finanziell unterstützt wurde die Erhebung von der ClimateWorks Foundation und der Drive Electric Campaign. Technische Unterstützung kam vom norwegischen Elektroautoverband.

Für die globalen Ergebnisse gewichtet GEVA die Antworten nach dem Anteil des jeweiligen Landes am weltweiten Elektroautobestand. Das verringert den Einfluss besonders großer nationaler Teilnehmergruppen. Allein aus Norwegen kamen 14.643 Antworten, aus Deutschland dagegen nur 132. Die deutschen Antworten sind damit eine kleine Teilgruppe und keine belastbare Grundlage für Aussagen über die deutschen Autokäufer insgesamt.

Was die Ergebnisse für den Autokauf aussagen

Die freiwillige Teilnahme über das Umfeld von E-Autoverbänden kann besonders engagierte Fahrer stärker erreichen. Eine Gewichtung nach Fahrzeugbeständen beseitigt diese mögliche Auswahlverzerrung nicht. Auch die weltweiten Prozentwerte sollten deshalb als Perspektive der teilnehmenden Fahrer gelesen werden, nicht als repräsentative Rangliste aller Kaufhindernisse.

Für die Beratung ergibt sich daraus ein sinnvoller Ansatz: Sorgen um die Batterie konkret am gewünschten Modell prüfen, etwa anhand der Garantiebedingungen und bei Gebrauchtwagen anhand des Batteriezustands. Gleichzeitig verdienen Kaufpreis und ein praktikabler Ladeplatz eigene Antworten. Die Umfrage liefert Hinweise für solche Gespräche, aber keinen Beleg dafür, dass mehr Aufklärung allein den Umstieg auslösen würde.

Quellen