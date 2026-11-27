Der BYD Haijing soll 2027 in China starten. Für Käufer in Deutschland bleiben Marktstart, Preis und vergleichbare Reichweitendaten offen.

BYD hat am 27. November in Guangzhou den Haijing vorgestellt, auch Whale genannt. Der siebensitzige Van soll im ersten Quartal 2027 in China starten, auch rein elektrisch. Ein Europastart bleibt offen.

5,27 Meter für sieben Personen

Der Haijing misst 5,27 Meter in der Länge bei 3,13 Metern Radstand. Damit beansprucht er entsprechend große Parkplätze.

900 Kilometer nach chinesischer Norm

BYD kündigt mindestens 900 Kilometer nach CLTC an. Das ist kein WLTP-Wert und keine belegte Alltagsreichweite. Zusätzlich ist ein Plug-in-Hybrid vorgesehen.

Akkukapazität, Motorleistung sowie konkrete AC- und DC-Ladeleistungen bleiben offen. Zu BYDs angekündigtem Flash Charging fehlen nachvollziehbare Testbedingungen.

Deutscher Preis offen, Alternativen schon erhältlich

Die chinesische Zielklasse um 300.000 Yuan ist kein verbindlicher Preis. Deutsche Preise fehlen.

Zum Vergleich: Die deutsche Preisempfehlung für den fast gleich langen Hyundai Staria Elektro Calligraphy mit sieben Sitzen beträgt 66.950 Euro, zuzüglich Überführung. Hyundai nennt 5,253 Meter Länge und bis zu 430 Kilometer WLTP.

Auch der VW ID. Buzz ist mit langem Radstand für bis zu sieben Personen erhältlich. Volkswagen nennt für die Langversion je nach Ausführung 460 bis 498 Kilometer WLTP. Aus dem höheren CLTC-Wert des BYD lässt sich kein entsprechender Reichweitenvorsprung ableiten.

Noch keine Leasingangebote für den Haijing

Bei Mivodo waren am 28. November 2026 unter Haijing, Whale und 海鲸 keine neuen elektrischen Privatleasingangebote zu finden.

Unsere Einordnung

Für große Familien ist die angekündigte Reichweite interessant. Ob der Haijing auf langen Reisen und beim Preis überzeugt, bleibt ohne vergleichbare Reichweiten-, Lade- und Deutschlanddaten offen. Wer zeitnah einen Elektrovan braucht, kann Staria und ID. Buzz bereits konkret vergleichen.

Die folgenden ID. Buzz Anzeigen umfassen private und gewerbliche Angebote, verschiedene Sitzkonfigurationen und auch den Cargo. Die Live-Angebote können vom beschriebenen Siebensitzer abweichen.

Quellen

BYD Korea: Weltpremiere vom 27. November 2026 · Hyundai: Staria-Elektro-Preisliste, November 2026 · Hyundai: technische Daten · Volkswagen: ID. Buzz, deutsche Modellseite