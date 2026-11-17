BMW nennt vorläufige Leistungswerte für den elektrischen M3: bis zu 625 kW aus vier Motoren und bis zu 540 kW Rekuperationsleistung.

BMW nennt für den kommenden elektrischen M3 bis zu 625 kW (850 PS) und 1.200 Nm. Die am 17. November veröffentlichten Werte sind vorläufig. Die Sportlimousine befindet sich noch in der Entwicklung.

Vier Motoren regeln jedes Rad einzeln

Ein Elektromotor pro Rad erlaubt eine gezielte Verteilung der Antriebskraft. BMW verbindet die vier Motoren mit seiner M Dynamic Performance Control. Entscheidend für sportliches Fahren ist damit nicht allein die Spitzenleistung, sondern wie präzise das Auto die Kraft beim Beschleunigen aus Kurven auf die Straße bringt.

BMW nennt außerdem bis zu 540 kW Rekuperationsleistung, ebenfalls vorläufig. Gemeint ist die Energierückgewinnung beim Verzögern. Daraus lässt sich keine Ladeleistung an einer Schnellladesäule ableiten. Eine konkrete DC-Ladeleistung oder Ladezeit veröffentlicht BMW in dieser Mitteilung nicht.

Was BMW bereits zur elektrischen M-Technik angekündigt hat

Für seine kommende elektrische M-Generation hatte BMW schon am 14. Januar 800-Volt-Technik und mehr als 100 kWh nutzbare Batterieenergie angekündigt. Der Hersteller beschrieb außerdem eine vollständig abkoppelbare Vorderachse, die auf längeren Fahrten die Effizienz verbessern soll. Das damalige Technikpapier nennt den M3 noch nicht ausdrücklich und ersetzt kein endgültiges Datenblatt seiner Serienversion.

Der Start vollelektrischer M-High-Performance-Modelle ist laut dieser früheren Ankündigung ab 2027 vorgesehen. Einen konkreten deutschen Bestell- oder Auslieferungstermin für den M3 nennt die neue Mitteilung nicht. Auch deutscher Bruttopreis, WLTP-Reichweite, Verbrauch und Serienausstattung bleiben offen.

Die Mivodo-Suche nach elektrischen M3-Neuwagen sowie gezielt nach Leistung und M eDrive ergab am 18. November 2026 kein passendes Privatleasingangebot.

Einordnung: Die Kraftverteilung ist spannender als die PS-Zahl

Als bereits bestellbare elektrische Sportlimousine bietet der Hyundai Ioniq 6 N einen Vergleichspunkt. Er startet in Deutschland bei 75.900 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Überführung. Zwei Motoren leisten 448 kW (609 PS), mit zeitlich begrenztem N Grin Boost bis zu 478 kW (650 PS). Wie sich der M3 bei wiederholter Beschleunigung und auf längeren schnellen Etappen schlägt, lässt sich aus seiner vorläufigen Spitzenleistung noch nicht ableiten.

Für sportlich orientierte Fahrer bieten vor allem die Regelung an jedem einzelnen Rad und die hohe Rekuperationsleistung Potenzial. Ob daraus Vorteile gegenüber dem zweimotorigen Hyundai entstehen, müssen unabhängige Tests der Serienversion zeigen. Für eine Kaufempfehlung fehlen beim M3 noch Reichweite, Ladekurve und Preis.

Quellen

BMW M: neue M3-Angaben vom 17. November 2026, BMW Group: Technik der elektrischen M-Generation vom 14. Januar 2026, Hyundai: Leistungsdaten des Ioniq 6 N und Hyundai Deutschland: aktueller Einstiegspreis. Quellen und Angebotssuche geprüft am 18. November 2026.