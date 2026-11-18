BMW und E.ON nehmen i3, iX4 und iX5 ins V2G-Angebot auf. Bis zu 720 Euro Jahresbonus sind möglich, allerdings nur mit passender Wallbox und unter klaren Bedingungen.

BMW und E.ON bieten ihr bidirektionales Laden seit dem 18. November auch für den neuen i3, den iX4 und den iX5 an. Das deutsche Vehicle-to-Grid-Angebot umfasst damit vier Modelle einschließlich des bisherigen iX3.

Wer einen dieser BMW nutzt, kann seinen Akku gegen Vergütung für das öffentliche Stromnetz bereitstellen. Das setzt die BMW Wallbox Professional und den E.ON-Tarif ÖkoStrom Home & Drive V2G voraus. Ladeziel und Abfahrtszeit bestimmst du in der My BMW App.

Bis zu 60 Euro im Monat fürs Anstecken

E.ON vergütet jede Stunde, in der das Auto angeschlossen und V2G aktiviert ist, mit 24 Cent. Bei 250 Stunden ist die Obergrenze von 60 Euro im Monat erreicht. Der Bonus hängt nicht davon ab, ob tatsächlich Strom zurückfließt. Zusätzlich nennt BMW 42 Cent je zurückgespeister Kilowattstunde.

Die beworbenen 720 Euro jährlich erfordern den Höchstbonus in allen zwölf Monaten. BMW rechnet daraus beim i3 bis zu 16.000 Kilometer Ladestrom, mit 32,97 Cent je kWh und WLTP-Verbrauch. Das ist eine Beispielrechnung. Anschaffung und Installation der Wallbox sind damit nicht bezahlt.

Wallbox und Installation kosten zusätzlich

Die BMW Wallbox Professional musst du zusätzlich kaufen und fachgerecht installieren lassen. Sie lädt und entlädt mit bis zu 11 kW, abhängig von Fahrzeug und Hausinstallation. BMW nennt am 18. November zwei bis drei Monate Lieferzeit. Einen pauschalen Installationspreis weist der Hersteller-Shop nicht aus.

Zusätzlich brauchst du ein intelligentes Messsystem, eine Internetverbindung der Wallbox und die Verknüpfung mit dem E.ON-Vertrag in der My BMW App. Laut BMW trägt E.ON die Bestell- und Einbaukosten des Messsystems. Laufende Messkosten beziffert das Infopaket nicht.

Das V2G-Angebot funktioniert laut BMW derzeit nicht mit einer Photovoltaikanlage für den Eigenverbrauch. Anlagen mit vollständiger Netzeinspeisung sind ausgenommen. Für das Speichern eigenen Solarstroms im Auto und die spätere Versorgung des Hauses bietet BMW den getrennten Anwendungsfall Vehicle-to-Home an.

Ein Leasingbeispiel für den neuen i3

Ein über Mivodo geprüftes Allane-Angebot für den BMW i3 50 xDrive kostet am 18. November 759,98 Euro brutto monatlich im Privatleasing. Es gilt für 48 Monate und 10.000 Kilometer jährlich, mit 0 Euro Sonderzahlung und 1.409 Euro Überführung. Daraus ergeben sich 789,33 Euro monatlich einschließlich der erfassten Pflichtkosten. Weitere verpflichtende Zusatzleistungen sind im Datensatz nicht ausgewiesen. Die angegebene Lieferzeit beträgt etwa 20 Wochen.

Wallbox, Installation und Stromvertrag gehören nicht zum Fahrzeugangebot. Die Karte zeigt Live-Konditionen und kann später vom datierten Stand abweichen.

Interessant für lange Standzeiten zu Hause

Das Angebot ist besonders für Fahrer interessant, deren Auto häufig am eigenen Stellplatz angeschlossen ist. Der Bonus für die Ansteckzeit lässt sich auch ohne tatsächliche Rückspeisung erzielen. Wer überwiegend öffentlich lädt oder bereits Solarstrom zum Eigenverbrauch nutzt, passt dagegen nicht zu diesem Angebot. Für die Wirtschaftlichkeit zählen neben dem Bonus auch Arbeitspreis, Grundpreis, laufende Messkosten und Installation.

Quellen

Leasingkonditionen: Mivodo, Angebotsprüfung am 18. November 2026.