Der neue iX3 lädt schneller und bietet mehr Platz. Der i4 startet günstiger. Entscheidend sind oft nur 2.100 Euro zwischen den passenden 40er-Versionen.

Überblick: Der iX3 gewinnt beim Laden, der i4 beim Einstiegspreis

Der BMW iX3 und der BMW i4 sind fast gleich lang, bedienen aber unterschiedliche Wünsche. Der iX3 bietet hohen Einstieg und mehr Platz, der i4 eine flache Gran-Coupé-Silhouette. Der neue iX3 der Generation NA5 lädt mit seiner 800-Volt-Technik deutlich schneller. Der günstigere i4 bleibt interessant, wenn du überwiegend zu Hause lädst und selten den ganzen Fond brauchst.

Besonders nah liegen iX3 40 und i4 eDrive40 beieinander. Beide treiben die Hinterräder an und haben rund 82 kWh nutzbare Batteriekapazität. Für 2.100 Euro mehr Listenpreis bringt der iX3 kürzere Ladepausen und den größeren Gepäckraum mit. Dieser Vergleich gilt für den neuen iX3, nicht für den älteren G08.

Unsere Empfehlung Für Pendler BMW i4 Mit eigener Wallbox reicht häufig der günstigere eDrive35.

Für Familien BMW iX3 Mehr Platz hinten, größerer Gepäckraum und höhere Anhängelast.

Für Vielfahrer BMW iX3 Schon der 40 verkürzt die Schnellladepause gegenüber dem i4 eDrive40.

Für kleines Budget BMW i4 Der eDrive35 startet 5.200 Euro unter dem iX3 40.

Die Modelle im Überblick Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW i4 Karosserie SUV Limousine Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 2 Versionen 4 Versionen Leistung 320–469 PS 286–601 PS Reichweite (WLTP) 628–794 km 514–613 km Ladeleistung DC 300–400 kW 180–205 kW Listenpreis 63.400–70.900 € 58.200–73.700 € Leasing ab 510 €/Monat 548 €/Monat Auto-Abo ab 849 €/Monat – Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis: 2.100 Euro trennen die passenden 40er

Laut deutschen November-Preislisten startet der i4 eDrive35 bei 58.200 Euro, der iX3 40 bei 63.400 Euro. Der i4 eDrive40 mit größerer Batterie kostet 61.300 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführungskosten. Im Handel kann der Abstand deshalb anders ausfallen.

Auch Allrad liegt preislich nah zusammen: 65.900 Euro für den neuen iX3 40 xDrive stehen 64.800 Euro für den i4 xDrive40 gegenüber. Der iX3 50 xDrive kostet 70.900 Euro und bringt zusätzlich die deutlich größere Batterie mit.

Preise und Raten Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW i4 Listenpreis 63.400–70.900 € 58.200–73.700 € Versionen und Listenpreise 40 (320 PS): 63.400 € 50 (469 PS): 70.900 € eDrive35 (286 PS): 58.200 € eDrive40 (340 PS): 61.300 € xDrive40 (401 PS): 64.800 € M60 (601 PS): 73.700 € Leasing ab 510 €/Monat 548 €/Monat Auto-Abo ab 849 €/Monat – Neuwagen-Angebote ab 56.100 € 44.539 € Gebrauchtwagen ab 37.300 € 37.710 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Die aktuellen Leasingangebote können den knappen Preisabstand der 40er drehen. Beim iX3 gibt es außerdem Auto-Abo-Angebote. Prüfe dort die Generation NA5, damit kein günstigerer Vorgänger G08 in den Vergleich rutscht.

Platz: Gleiche Länge, mehr Familienauto im iX3

Beide sind rund 4,78 Meter lang. Der iX3 nutzt die Höhe für einen luftigeren Innenraum. Der ADAC bescheinigt ihm viel Platz auch für große Fondpassagiere. Im i4 begrenzt dagegen das abfallende Dach die Kopffreiheit hinten bereits für Menschen über etwa 1,85 Meter.

Beim Gepäck stehen 520 gegen 470 Liter zugunsten des iX3. Mit umgelegten Rücksitzen wächst der Abstand auf 1.750 gegen 1.290 Liter nach BMW-Angaben. Für sperriges Urlaubsgepäck ist der SUV damit die praktischere Wahl, obwohl auch der i4 eine große Heckklappe hat.

Platz und Maße Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW i4 Sitzplätze 5 5 Türen 5 5 Kofferraum 520 l 470 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 1.750 l 1.290 l Länge† 4.782 mm 4.783 mm Anhängelast (gebremst)† 2.000 kg 1.600 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 40 (320 PS), i4 eDrive40 (340 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Mit passender Anhängerkupplung darf der iX3 2.000 Kilogramm ziehen, der i4 1.600 Kilogramm, jeweils gebremst bei zwölf Prozent Steigung. Für einen schwereren Wohnwagen ist das der wichtigere Unterschied als die zusätzliche Kofferraumgröße.

Reichweite: Die große Reserve kostet beim iX3 extra

Für den iX3 40 nennt BMW im November bis zu 645 Kilometer WLTP, für den i4 eDrive40 bis zu 613 Kilometer. Ihre nutzbaren Batterien sind mit 82,6 und 81,3 kWh nahezu gleich groß. Die 83,9 kWh beim i4 im Fahrzeugkatalog sind dagegen der Bruttowert.

Erst der iX3 50 xDrive setzt sich mit 108,7 kWh nutzbar und bis zu 806 Kilometern WLTP deutlich ab. Das ist vor allem mehr Batterie, kein fairer Effizienzvergleich mit dem günstigeren i4. Die Live-Tabelle führt beim iX3 noch die etwas niedrigeren bisherigen Reichweitenwerte.

Reichweite und Verbrauch Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW i4 Batterie 82,6–108,7 kWh 70,3–83,9 kWh Reichweite (WLTP) 628–794 km 514–613 km Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Im ADAC-Test erreichte der iX3 50 xDrive 669 Kilometer bei 18,3 kWh je 100 Kilometer inklusive Ladeverlusten. Das stützt seine Langstreckenqualitäten, ist aber kein Reichweitenwert für den kleineren iX3 40.

Laden: Schon der kleine iX3 hat den entscheidenden Vorteil

Der iX3 40 lädt mit bis zu 300 kW, der 50 xDrive mit bis zu 400 kW. BMW nennt für beide 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Der i4 eDrive40 braucht laut Preisliste 30 Minuten bei maximal 205 kW, der eDrive35 32 Minuten bei 180 kW. Wer regelmäßig unterwegs nachlädt, bekommt beim iX3 also schon mit der kleinen Batterie einen konkreten Zeitvorteil.

Laden Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW i4 Ladeleistung DC (max.) 300–400 kW 180–205 kW Laden 10–80 % (DC)† 21 min 30 min Strom abgeben (V2L) ja nein Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja nein Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 40 (320 PS), i4 eDrive40 (340 PS)), Quellen unter dem Artikel.

An einer auf 300 kW begrenzten Säule benötigte der ADAC mit dem iX3 50 xDrive 25 Minuten statt der beworbenen 21. Die volle Ladegeschwindigkeit hängt damit auch von der Säule ab. An der heimischen 11-kW-Wallbox schwindet dieser Vorteil. Der iX3 kann optional 22 kW AC, der i4 bleibt bei 11 kW.

Der iX3 kann außerdem externe Geräte mit Strom versorgen. Dieses V2L benötigt AC-Laden Professional und einen passenden Adapter. Der i4 bietet diese Funktion nicht.

Komfort und Bedienung: Neuer heißt nicht überall besser

Der i4 überzeugte den ADAC mit hochwertiger Verarbeitung. Der getestete xDrive40 mit M-Sportpaket und adaptiven Dämpfern verband eine straffe Abstimmung mit gutem Restkomfort. Beim iX3-Testwagen störten hingegen harte Reaktionen auf Querfugen und Poltern auf schlechten Straßen. Er stand auf 21-Zoll-Rädern.

Im iX3 ersetzt eine breite Anzeige am Fuß der Windschutzscheibe das klassische Instrumentendisplay. Der ADAC lobt das schnelle System, kritisiert aber die wechselnd sichtbaren Lenkradfunktionen. Der i4 bleibt beim Curved Display mit Operating System 8.5. Dessen kleinteilige App-Ansicht verlangt ebenfalls Aufmerksamkeit.

Kosten und Garantie: Kein längerer Schutz für den neuen SUV

Beide BMW erhalten 36 Monate Gewährleistung 2+1 ohne Kilometergrenze, gerechnet ab Auslieferung oder Erstzulassung, je nachdem, was früher liegt. Bei einem fabrikneuen Wagen deckt das gewöhnlich ein dreijähriges Leasing ab. Für vier Jahre brauchst du anschließend zusätzlichen Schutz.

Für die Hochvoltbatterie gelten bei beiden acht Jahre oder 160.000 Kilometer mit einer Kapazitätsgrenze von 70 Prozent nach den Bedingungen des BMW-Batteriezertifikats. Das ist ein eigener Schutzumfang und verlängert die Absicherung des restlichen Autos nicht.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal BMW iX3 NA5 (seit 2026) BMW i4 Fahrzeuggarantie† BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze. BMW Gewährleistung 2+1: 36 Monate ohne Kilometergrenze. Batteriegarantie† 8 Jahre oder 160.000 km, Kapazitätsgrenze 70 %. 8 Jahre oder 160.000 km, Kapazitätsgrenze 70 %. Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf iX3 40 (320 PS), i4 eDrive40 (340 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Fazit: iX3 für Platz und Ladepausen, i4 für den flachen Auftritt