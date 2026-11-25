BMW verbessert ab Dezember die Ladeprognose für iX3 und i3. Ladepunkt-Feedback und Autobahnassistent erhalten ebenfalls Änderungen.

BMW kündigt für iX3 und i3 mit Update 11/2026.3 ab Dezember eine verbesserte Anzeige der erwarteten Stationsauslastung an. Für die Prognose nutzt das System historische Daten.

Ladeparks einschätzen und Probleme melden

Das ist vor allem auf langen Strecken nützlich, wenn mehrere Ladeparks zur Wahl stehen. Eine Auslastungsprognose ersetzt jedoch keine Zusage für einen freien Anschluss.

Fährst du eine Ladestation mit aktiver Navigation an, startest dort aber keinen Ladevorgang, fragt das Zentraldisplay künftig nach dem Grund. Diese erweiterte Feedbackfunktion nennt BMW für iX3, i3 und iX.

Autobahnassistent erhält größeren Einsatzbereich

Bei Fahrzeugen mit Operating System X erweitert BMW den Autobahnassistenten in Deutschland auf weitere Straßen mit baulich getrennten Fahrbahnen. Hinzu kommt eine gemeinsame 3D-Ansicht für Navigation, Fahrzeugumfeld und Assistenzinformationen.

Die Freigabe betrifft das einzelne Fahrzeug

Die Freigabe hängt von Fahrzeug, Markt und Ausstattung ab. Welche Generationen des i3 und iX3 dazugehören, präzisiert BMW nicht.

Über das verfügbare Update informieren App und Zentraldisplay. Die Installation dauert laut BMW üblicherweise rund 20 Minuten.

Aktuelles Leasingbeispiel für den neuen iX3

Ein über Mivodo geprüftes Allane-Angebot für einen neuen iX3 50 xDrive kostet am 25. November 2026 im Privatleasing 915,10 Euro brutto monatlich. Die Kondition gilt für 48 Monate und 10.000 Kilometer jährlich, ohne Sonderzahlung und mit 833 Euro Überführung. Weitere verpflichtende Zusatzleistungen sind im Datensatz nicht ausgewiesen. Die angegebene Lieferzeit beträgt 20 Wochen.

Die Assistenz-Ausstattung und Freigabe der angekündigten Funktionen solltest du vor Abschluss prüfen. Die Karte zeigt Live-Konditionen und kann später vom datierten Stand abweichen.

Für öffentliche Ladestopps zählt die Datenqualität

Für Fahrer, die häufig öffentlich laden, sind bessere Belegungsdaten und direkte Fehlermeldungen die interessantesten Teile des Updates. Entscheidend ist, wie zuverlässig die Hinweise im Alltag sind. Wer fast nur zu Hause lädt, profitiert davon seltener.

Quellen

Leasingkonditionen: Mivodo, Angebotsprüfung am 25. November 2026.