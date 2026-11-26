Befragte niederländische E-Auto-Fahrer bewerten Stromer im Alltag überwiegend positiv. Für Strecken über 500 Kilometer halten 56 Prozent den Verbrenner für besser.

Im Alltag bekommt das Elektroauto viel Zustimmung, auf langen Strecken deutlich weniger. Das zeigt der Elektrisch Rijden Monitor 2026 des niederländischen Automobilclubs ANWB. In der ausgewiesenen Gruppe von 551 E-Auto-Fahrern bewerten 94 Prozent den Stromer für Alltagsfahrten gleich gut oder besser als einen Verbrenner. Bei Fahrten über 500 Kilometer halten hingegen 56 Prozent den Verbrenner für besser.

Alltag und Langstrecke unterschiedlich bewertet

57 Prozent bewerten das E-Auto für Alltagsfahrten besser, weitere 37 Prozent beide Antriebe gleich gut. Der ANWB stellt Ergebnisse des Monitors in einem Beitrag vom 26. November 2026 vor.

Befragung, kein Reichweitentest

Blauw Research befragte im Auftrag des ANWB im Juli und August 2026 über das Dynata-Onlinepanel insgesamt 2.324 Niederländer zwischen 18 und 70 Jahren. Die E-Auto-Gruppe wurde durch eine Zusatzstichprobe gezielt auf 551 Personen erweitert.

Erfasst wurden persönliche Einschätzungen, keine Messfahrten. Die Ergebnisse gelten für diese befragte Gruppe in den Niederlanden. Sie sind weder repräsentative Ergebnisse für Deutschland noch ein Nachweis, dass ein Elektroauto eine bestimmte Langstrecke nicht bewältigen kann.

Quellen