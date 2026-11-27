Der Kia EV9 kostet weniger, der Hyundai Ioniq 9 fährt mit größerem Akku weiter. Für Familien entscheiden vor allem Sitzkonfiguration, Ausstattung und Anhängelast.

Überblick: Zwei Raumriesen mit unterschiedlichen Stärken

Der Kia EV9 ist der günstigere Siebensitzer, der Hyundai Ioniq 9 der ausdauerndere Reisewagen. Beide nutzen die E-GMP-Technik des Konzerns und laden ihre großen Akkus ähnlich schnell. Den Hyundai-Aufpreis rechtfertigen vor allem mehr Reichweite und reichlich Serienausstattung. Für einen schweren Wohnwagen bekommst du beim Kia dagegen wesentlich günstiger den passenden Allradantrieb.

Auch optisch setzen sie andere Akzente: Der EV9 wirkt kantig und aufrecht, der Ioniq 9 runder und gestreckter. Mit rund fünf Metern Länge bleiben beide große Autos. Der Hyundai ist nur fünf Zentimeter länger als der normale EV9, kein Sprung in eine andere Raumklasse.

Unsere Empfehlung Für Pendler Kia EV9 Wenn sieben Sitze nötig sind, bietet der EV9 Air mit kleinem Akku den günstigeren Einstieg.

Für Vielfahrer Hyundai IONIQ 9 Mehr Reichweitenreserve bei ähnlich langer Ladepause. Für schwere Anhänger ist der EV9 AWD günstiger.

Für kleines Budget Kia EV9 Günstigerer Einstieg. Der große Akku kostet beim EV9 Air 3.000 Euro extra.

Die Modelle im Überblick Merkmal Kia EV9 Hyundai IONIQ 9 Karosserie SUV SUV Größenklasse Mittelklasse Mittelklasse Elektro-Versionen 4 Versionen 3 Versionen Leistung 204–508 PS 218–428 PS Reichweite (WLTP) 443–563 km 600–620 km Ladeleistung DC 210 kW 233 kW Listenpreis 63.690–90.490 € 69.850–88.100 € Leasing ab 601,63 €/Monat 575,63 €/Monat Auto-Abo ab – 985,50 €/Monat Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preis: Der Abstand hängt stark vom Antrieb ab

Laut den aktuellen deutschen Preislisten startet der EV9 Air mit 76,1 kWh bei 63.690 Euro, der Ioniq 9 mit 110 kWh bei 70.850 Euro. Vergleichbarer für häufige Urlaubsfahrten ist der EV9 Air mit 99,8 kWh für 66.690 Euro. Dann beträgt der Hyundai-Aufpreis 4.160 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung. Die realen Händlerpreise können andere Abstände zeigen.

Der Hyundai bringt bereits eine Wärmepumpe und eine 360-Grad-Kamera mit. Beim EV9 Air kostet die Wärmepumpe 1.100 Euro extra, die Rundumsichtkamera gibt es erst in höheren Ausstattungslinien. Der niedrigere Kia-Preis erkauft also nicht dieselbe Ausstattung.

Preise und Raten Merkmal Kia EV9 Hyundai IONIQ 9 Listenpreis 63.690–90.490 € 69.850–88.100 € Versionen und Listenpreise 99,8 kWh (204 PS): 66.690 € 76,1 kWh (218 PS): 63.690 € 99,8 kWh (385 PS): 70.690 € GT (508 PS): 90.490 € IONIQ 9 (218 PS): 69.850 € IONIQ 9 AWD (307 PS): 82.850 € IONIQ 9 Performance AWD (428 PS): 88.100 € Leasing ab 601,63 €/Monat 575,63 €/Monat Auto-Abo ab – 985,50 €/Monat Neuwagen-Angebote ab 50.779 € 54.377 € Gebrauchtwagen ab 69.990 € 62.990 € Angebote Angebote Angebote Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.

Preisstand: 27. November 2026. Der Katalog führt den Ioniq 9 noch ab 69.850 Euro. Für den Preisvergleich im Text gilt die aktuelle Hyundai-Preisliste mit 70.850 Euro.

Die Live-Raten für Leasing und Auto-Abo können den Kaufpreisvorteil des Kia im Monatsvergleich verändern.

Platz: Sieben Sitze lassen fast gleich viel Gepäckraum

Mit allen sieben Sitzen aufgestellt nennen die Hersteller 333 Liter beim EV9 und 338 Liter beim Ioniq 9. Der größere Hyundai löst das Gepäckproblem einer voll besetzten Urlaubsfahrt damit kaum besser. Erst mit versenkter dritter Reihe wächst der Abstand auf 807 zu 908 Liter. Die großen Maximalwerte gelten bei umgeklappten hinteren Sitzreihen.

Bei der dritten Reihe lohnt ein genauer Blick auf die Sitzversion: Der ADAC fand im getesteten EV9-Sechssitzer Platz für Erwachsene bis etwa 1,90 Meter. Beim getesteten Ioniq-9-Siebensitzer kritisierte er den mühsamen Einstieg für Erwachsene und sah hinten eher Kinder. Ein längerer Radstand allein garantiert hier keinen besseren Sitzplatz.

Platz und Maße Merkmal Kia EV9 Hyundai IONIQ 9 Sitzplätze 6–7 7 Türen 5 5 Kofferraum 333 l 338 l Kofferraum (Rückbank umgeklappt)† 2.318 l 2.419 l Frunk (vorne)† 90 l 88 l Länge† 5.010 mm 5.060 mm Anhängelast (gebremst)† 900 kg 1.600 kg Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Für einen schweren Anhänger ist der Unterschied deutlicher. 2.500 kg gebremste Anhängelast gibt es bei beiden mit Allrad. Der EV9 Air AWD startet aber bei 70.690 Euro, der Ioniq 9 CENTRIQ AWD bei 82.850 Euro. Das sind 12.160 Euro Abstand, bei unterschiedlicher Ausstattung und jeweils zuzüglich Anhängerkupplung. Die Hecktriebler ziehen 900 kg beim Kia und 1.600 kg beim Hyundai.

Reichweite: Der größere Hyundai-Akku zahlt sich aus

Der EV9 mit 99,8 kWh und Heckantrieb erreicht bis zu 563 km WLTP, der Ioniq 9 mit 110 kWh und Heckantrieb 620 km. Beim günstigsten EV9 mit 76,1 kWh sind es 443 km. Für häufige Fernfahrten ist deshalb schon innerhalb der Kia-Palette der große Akku der wichtigere Schritt als die Wahl einer teureren Ausstattung.

Reichweite und Verbrauch Merkmal Kia EV9 Hyundai IONIQ 9 Batterie 76,1–99,8 kWh 110 kWh Reichweite (WLTP) 443–563 km 600–620 km Verbrauch (WLTP)† 20,2 kWh/100 km 19,9 kWh/100 km Wärmepumpe† optional Serie Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Im ADAC Ecotest schaffte der Ioniq 9 Techniq mit Heckantrieb 535 km, der EV9 GT-Line AWD rund 500 km. Das sind unterschiedliche Antriebe aus getrennten Tests, kein exakter Reichweitenabstand zwischen den heutigen Basismodellen. Beide Ergebnisse zeigen aber, dass sich die großen Siebensitzer auch für lange Etappen eignen.

Laden: Größerer Akku, ähnlich langer Stopp

Für den EV9 mit 99,8 kWh und den Ioniq 9 nennen die Hersteller jeweils rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent unter günstigen Bedingungen. Der ADAC bestätigte diese Zeit bei beiden Testwagen. Der Hyundai lädt dabei mehr Energie nach. Seine höhere Ladeleistung verkürzt also nicht den Stopp, sondern hilft beim größeren Akku.

Laden Merkmal Kia EV9 Hyundai IONIQ 9 Ladeleistung DC (max.) 210 kW 233 kW Laden 10–80 % (DC)† 24 min 24 min Ladeleistung AC† 11 kW 11 kW Batterie-Vorkonditionierung† Serie Serie Strom abgeben (V2L) ja je nach Version Haus/Netz versorgen (V2H/V2G) ja nein Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Zu Hause laden beide mit 11 kW AC. Für 10 auf 100 Prozent nennt Kia beim großen Akku rund neun Stunden, Hyundai rund zehn. Der kleine EV9-Akku ist am Schnelllader nach etwa 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt, bietet danach aber auch weniger Reichweite.

Komfort und Bedienung: Drehregler oder Wippen

Der Ioniq 9 bündelt die Klimabedienung in einem separaten Bedienfeld mit Drehreglern. Der EV9 kombiniert ein 5,3-Zoll-Klimadisplay mit physischen Wippen für Temperatur und Gebläse.

Der ADAC beschreibt beim EV9 GT-Line eine straffe Grundabstimmung mit ordentlichem Komfort. Beim Ioniq 9 Techniq störten kurze Kanten auf 20-Zoll-Rädern vor allem innerorts. Ein pauschaler Komfortsieger lässt sich aus diesen unterschiedlichen Testversionen nicht ableiten.

Kosten und Garantie: Kia länger, Hyundai ohne Kilometerlimit

Bei der Fahrzeuggarantie stehen sieben Jahre bis 150.000 km bei Kia gegen fünf Jahre ohne Kilometerlimit bei Hyundai. Ein üblicher Leasingvertrag über 36 oder 48 Monate liegt bei beiden innerhalb der zeitlichen Hauptgarantie. Wer den Wagen sechs oder sieben Jahre hält, profitiert eher vom Kia. Bei sehr hoher jährlicher Fahrleistung kann Hyundais fehlendes Kilometerlimit wichtiger sein. Für einzelne Bauteile gelten kürzere Fristen, bei Hyundai etwa drei Jahre für das Multimediasystem.

Die Hochvoltbatterie ist bei beiden acht Jahre bis 160.000 km abgesichert. Beim EV9 gilt diese Laufzeit ab Modelljahr 2026. Die längere Kia-Fahrzeuggarantie bedeutet daher keine längere Batteriegarantie.

Laufende Kosten und Garantie Merkmal Kia EV9 Hyundai IONIQ 9 Verbrauch (Rechenbasis)† 20,2 kWh/100 km (WLTP) 19,9 kWh/100 km (WLTP) Stromkosten pro 100 km† 7,07 € 6,97 € Stromkosten pro Jahr (15.000 km)† 1.061 € 1.045 € Fahrzeuggarantie† 7 Jahre bis 150.000 km 5 Jahre ohne Kilometerlimit Batteriegarantie† 8 Jahre bis 160.000 km ab Modelljahr 2026 8 Jahre bis 160.000 km Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.

Die Verbrauchsrechnung bezieht sich auf die Hecktriebler mit großem Akku: EV9 Air mit 99,8 kWh und 19-Zoll-Rädern sowie Ioniq 9 mit 110 kWh. Ihre WLTP-Werte liegen mit 20,2 und 19,9 kWh/100 km eng zusammen. Beim Kauf entscheidet der Preisabstand weit stärker als diese kleine Verbrauchsdifferenz.

Fazit: Entscheidend sind Anhänger, Ausstattung und Reiseradius