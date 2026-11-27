Überblick: Zwei Raumriesen mit unterschiedlichen Stärken
Der Kia EV9 ist der günstigere Siebensitzer, der Hyundai Ioniq 9 der ausdauerndere Reisewagen. Beide nutzen die E-GMP-Technik des Konzerns und laden ihre großen Akkus ähnlich schnell. Den Hyundai-Aufpreis rechtfertigen vor allem mehr Reichweite und reichlich Serienausstattung. Für einen schweren Wohnwagen bekommst du beim Kia dagegen wesentlich günstiger den passenden Allradantrieb.
Auch optisch setzen sie andere Akzente: Der EV9 wirkt kantig und aufrecht, der Ioniq 9 runder und gestreckter. Mit rund fünf Metern Länge bleiben beide große Autos. Der Hyundai ist nur fünf Zentimeter länger als der normale EV9, kein Sprung in eine andere Raumklasse.
Unsere Empfehlung
Für Pendler
Wenn sieben Sitze nötig sind, bietet der EV9 Air mit kleinem Akku den günstigeren Einstieg.
Für Vielfahrer
Mehr Reichweitenreserve bei ähnlich langer Ladepause. Für schwere Anhänger ist der EV9 AWD günstiger.
Für kleines Budget
Günstigerer Einstieg. Der große Akku kostet beim EV9 Air 3.000 Euro extra.
|Merkmal
|KiaEV9
|HyundaiIONIQ 9
|Karosserie
|SUV
|SUV
|Größenklasse
|Mittelklasse
|Mittelklasse
|Elektro-Versionen
|4 Versionen
|3 Versionen
|Leistung
|204–508 PS
|218–428 PS
|Reichweite (WLTP)
|443–563 km
|600–620 km
|Ladeleistung DC
|210 kW
|233 kW
|Listenpreis
|63.690–90.490 €
|69.850–88.100 €
|Leasing ab
|601,63 €/Monat
|575,63 €/Monat
|Auto-Abo ab
|–
|985,50 €/Monat
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Preis: Der Abstand hängt stark vom Antrieb ab
Laut den aktuellen deutschen Preislisten startet der EV9 Air mit 76,1 kWh bei 63.690 Euro, der Ioniq 9 mit 110 kWh bei 70.850 Euro. Vergleichbarer für häufige Urlaubsfahrten ist der EV9 Air mit 99,8 kWh für 66.690 Euro. Dann beträgt der Hyundai-Aufpreis 4.160 Euro. Das sind Listenpreise inklusive Mehrwertsteuer, ohne Rabatte und Überführung. Die realen Händlerpreise können andere Abstände zeigen.
Der Hyundai bringt bereits eine Wärmepumpe und eine 360-Grad-Kamera mit. Beim EV9 Air kostet die Wärmepumpe 1.100 Euro extra, die Rundumsichtkamera gibt es erst in höheren Ausstattungslinien. Der niedrigere Kia-Preis erkauft also nicht dieselbe Ausstattung.
|Merkmal
|KiaEV9
|HyundaiIONIQ 9
|Listenpreis
|63.690–90.490 €
|69.850–88.100 €
|Versionen und Listenpreise
|99,8 kWh (204 PS): 66.690 € 76,1 kWh (218 PS): 63.690 € 99,8 kWh (385 PS): 70.690 € GT (508 PS): 90.490 €
|IONIQ 9 (218 PS): 69.850 € IONIQ 9 AWD (307 PS): 82.850 € IONIQ 9 Performance AWD (428 PS): 88.100 €
|Leasing ab
|601,63 €/Monat
|575,63 €/Monat
|Auto-Abo ab
|–
|985,50 €/Monat
|Neuwagen-Angebote ab
|50.779 €
|54.377 €
|Gebrauchtwagen ab
|69.990 €
|62.990 €
|Angebote
|Angebote
|Angebote
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot.
Preisstand: 27. November 2026. Der Katalog führt den Ioniq 9 noch ab 69.850 Euro. Für den Preisvergleich im Text gilt die aktuelle Hyundai-Preisliste mit 70.850 Euro.
Die Live-Raten für Leasing und Auto-Abo können den Kaufpreisvorteil des Kia im Monatsvergleich verändern.
Platz: Sieben Sitze lassen fast gleich viel Gepäckraum
Mit allen sieben Sitzen aufgestellt nennen die Hersteller 333 Liter beim EV9 und 338 Liter beim Ioniq 9. Der größere Hyundai löst das Gepäckproblem einer voll besetzten Urlaubsfahrt damit kaum besser. Erst mit versenkter dritter Reihe wächst der Abstand auf 807 zu 908 Liter. Die großen Maximalwerte gelten bei umgeklappten hinteren Sitzreihen.
Bei der dritten Reihe lohnt ein genauer Blick auf die Sitzversion: Der ADAC fand im getesteten EV9-Sechssitzer Platz für Erwachsene bis etwa 1,90 Meter. Beim getesteten Ioniq-9-Siebensitzer kritisierte er den mühsamen Einstieg für Erwachsene und sah hinten eher Kinder. Ein längerer Radstand allein garantiert hier keinen besseren Sitzplatz.
|Merkmal
|KiaEV9
|HyundaiIONIQ 9
|Sitzplätze
|6–7
|7
|Türen
|5
|5
|Kofferraum
|333 l
|338 l
|Kofferraum (Rückbank umgeklappt)†
|2.318 l
|2.419 l
|Frunk (vorne)†
|90 l
|88 l
|Länge†
|5.010 mm
|5.060 mm
|Anhängelast (gebremst)†
|900 kg
|1.600 kg
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Für einen schweren Anhänger ist der Unterschied deutlicher. 2.500 kg gebremste Anhängelast gibt es bei beiden mit Allrad. Der EV9 Air AWD startet aber bei 70.690 Euro, der Ioniq 9 CENTRIQ AWD bei 82.850 Euro. Das sind 12.160 Euro Abstand, bei unterschiedlicher Ausstattung und jeweils zuzüglich Anhängerkupplung. Die Hecktriebler ziehen 900 kg beim Kia und 1.600 kg beim Hyundai.
Reichweite: Der größere Hyundai-Akku zahlt sich aus
Der EV9 mit 99,8 kWh und Heckantrieb erreicht bis zu 563 km WLTP, der Ioniq 9 mit 110 kWh und Heckantrieb 620 km. Beim günstigsten EV9 mit 76,1 kWh sind es 443 km. Für häufige Fernfahrten ist deshalb schon innerhalb der Kia-Palette der große Akku der wichtigere Schritt als die Wahl einer teureren Ausstattung.
|Merkmal
|KiaEV9
|HyundaiIONIQ 9
|Batterie
|76,1–99,8 kWh
|110 kWh
|Reichweite (WLTP)
|443–563 km
|600–620 km
|Verbrauch (WLTP)†
|20,2 kWh/100 km
|19,9 kWh/100 km
|Wärmepumpe†
|optional
|Serie
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Im ADAC Ecotest schaffte der Ioniq 9 Techniq mit Heckantrieb 535 km, der EV9 GT-Line AWD rund 500 km. Das sind unterschiedliche Antriebe aus getrennten Tests, kein exakter Reichweitenabstand zwischen den heutigen Basismodellen. Beide Ergebnisse zeigen aber, dass sich die großen Siebensitzer auch für lange Etappen eignen.
Laden: Größerer Akku, ähnlich langer Stopp
Für den EV9 mit 99,8 kWh und den Ioniq 9 nennen die Hersteller jeweils rund 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent unter günstigen Bedingungen. Der ADAC bestätigte diese Zeit bei beiden Testwagen. Der Hyundai lädt dabei mehr Energie nach. Seine höhere Ladeleistung verkürzt also nicht den Stopp, sondern hilft beim größeren Akku.
|Merkmal
|KiaEV9
|HyundaiIONIQ 9
|Ladeleistung DC (max.)
|210 kW
|233 kW
|Laden 10–80 % (DC)†
|24 min
|24 min
|Ladeleistung AC†
|11 kW
|11 kW
|Batterie-Vorkonditionierung†
|Serie
|Serie
|Strom abgeben (V2L)
|ja
|je nach Version
|Haus/Netz versorgen (V2H/V2G)
|ja
|nein
Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Zu Hause laden beide mit 11 kW AC. Für 10 auf 100 Prozent nennt Kia beim großen Akku rund neun Stunden, Hyundai rund zehn. Der kleine EV9-Akku ist am Schnelllader nach etwa 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt, bietet danach aber auch weniger Reichweite.
Komfort und Bedienung: Drehregler oder Wippen
Der Ioniq 9 bündelt die Klimabedienung in einem separaten Bedienfeld mit Drehreglern. Der EV9 kombiniert ein 5,3-Zoll-Klimadisplay mit physischen Wippen für Temperatur und Gebläse.
Der ADAC beschreibt beim EV9 GT-Line eine straffe Grundabstimmung mit ordentlichem Komfort. Beim Ioniq 9 Techniq störten kurze Kanten auf 20-Zoll-Rädern vor allem innerorts. Ein pauschaler Komfortsieger lässt sich aus diesen unterschiedlichen Testversionen nicht ableiten.
Kosten und Garantie: Kia länger, Hyundai ohne Kilometerlimit
Bei der Fahrzeuggarantie stehen sieben Jahre bis 150.000 km bei Kia gegen fünf Jahre ohne Kilometerlimit bei Hyundai. Ein üblicher Leasingvertrag über 36 oder 48 Monate liegt bei beiden innerhalb der zeitlichen Hauptgarantie. Wer den Wagen sechs oder sieben Jahre hält, profitiert eher vom Kia. Bei sehr hoher jährlicher Fahrleistung kann Hyundais fehlendes Kilometerlimit wichtiger sein. Für einzelne Bauteile gelten kürzere Fristen, bei Hyundai etwa drei Jahre für das Multimediasystem.
Die Hochvoltbatterie ist bei beiden acht Jahre bis 160.000 km abgesichert. Beim EV9 gilt diese Laufzeit ab Modelljahr 2026. Die längere Kia-Fahrzeuggarantie bedeutet daher keine längere Batteriegarantie.
|Merkmal
|KiaEV9
|HyundaiIONIQ 9
|Verbrauch (Rechenbasis)†
|20,2 kWh/100 km (WLTP)
|19,9 kWh/100 km (WLTP)
|Stromkosten pro 100 km†
|7,07 €
|6,97 €
|Stromkosten pro Jahr (15.000 km)†
|1.061 €
|1.045 €
|Fahrzeuggarantie†
|7 Jahre bis 150.000 km
|5 Jahre ohne Kilometerlimit
|Batteriegarantie†
|8 Jahre bis 160.000 km ab Modelljahr 2026
|8 Jahre bis 160.000 km
Annahmen: 35 ct/kWh Strompreis (Mischung aus Laden zu Hause und unterwegs), 15.000 km pro Jahr. Verbrauch: Praxiswert, sonst WLTP. Fahrzeugdaten live aus dem Mivodo-Katalog, als Spanne über alle Elektro-Versionen der jeweils aktuellen Generation; Raten und Angebotspreise: günstigstes aktuelles Angebot. † Redaktionelle Angabe (bezogen auf EV9 99,8 kWh (204 PS), IONIQ 9 IONIQ 9 (218 PS)), Quellen unter dem Artikel.
Die Verbrauchsrechnung bezieht sich auf die Hecktriebler mit großem Akku: EV9 Air mit 99,8 kWh und 19-Zoll-Rädern sowie Ioniq 9 mit 110 kWh. Ihre WLTP-Werte liegen mit 20,2 und 19,9 kWh/100 km eng zusammen. Beim Kauf entscheidet der Preisabstand weit stärker als diese kleine Verbrauchsdifferenz.
Fazit: Entscheidend sind Anhänger, Ausstattung und Reiseradius
Für PendlerEV9
Brauchst du regelmäßig mehr als fünf Sitze, bietet der EV9 Air mit kleinem Akku den günstigeren Einstieg. Für die tägliche Fahrt allein sind beide unnötig groß. Der Ioniq 9 lohnt seinen Aufpreis hier eher über die gewünschte Ausstattung als über zusätzliche Reichweite.
Für Familien
Bei sieben Personen ist das Gepäckvolumen praktisch gleich. Nutzt du meist fünf Sitze, bietet der Ioniq 9 mehr Laderaum. Für häufige Fahrten mit Erwachsenen ganz hinten spricht der ADAC-Befund für eine Sitzprobe im EV9-Sechssitzer. Die passende Sitzkonfiguration entscheidet mehr als der Modellname.
Für Vielfahrer auf der LangstreckeIONIQ 9
Der Ioniq 9 mit Heckantrieb hat die größere Reichweitenreserve und lädt seinen größeren Akku in ähnlich langer Zeit. Mit schwerem Wohnwagen verschiebt sich die Empfehlung zum deutlich günstigeren EV9 AWD.
Für kleines BudgetEV9
Der EV9 Air ist die preiswertere Wahl innerhalb dieses Duells. Für 3.000 Euro mehr als beim kleinen Akku bringt die 99,8-kWh-Version einen spürbar größeren Reiseradius. Rechne die gewünschte Wärmepumpe mit ein.
Wann ein anderes Auto besser passt
Wer nur fünf Plätze braucht oder regelmäßig in engen Parkhäusern steht, sollte einen kleineren Elektro-SUV wählen. Für sechs oder sieben Erwachsene samt Urlaubsgepäck lohnt dagegen der Blick auf einen Elektrovan mit langem Radstand.