Hyundais Mercury-Studie kündigt den Ioniq M für China an. Das kleine Elektro-SUV soll 2027 starten, eine Version mit Wechselakku ist geplant.

Hyundai hat am 27. November in Guangzhou das Mercury Concept vorgestellt. Die Studie kündigt den Ioniq M für das erste Halbjahr 2027 in China an. Zusammen mit CATL ist eine Variante mit Wechselakku geplant. Ein Europa-Start ist nicht bestätigt.

Kleines SUV für den Stadtverkehr

Das kleine SUV ist auf den chinesischen Stadtverkehr zugeschnitten. Die Studie zeigt eine flache Front und stark geneigte Windschutzscheibe. Ihre gelbgrüne Lackierung nennt Hyundai Citrine Neon.

Batterietausch bleibt eine Ankündigung

Technische Seriendaten und Preise fehlen. Auch für die geplante Wechselakku-Variante nennt Hyundai noch keine Stationen, Wechselzeiten, Entgelte oder einen eigenen Starttermin.

Bei der Mivodo-Prüfung am 27. November 2026 ließ sich unter Mercury, Mercury Concept und Ioniq M kein passendes Neuwagen-Privatleasing bestätigen.

Für deutsche Käufer ist der Ioniq M deshalb vorerst kein konkret planbares Angebot. Der zusätzliche Batterietausch könnte besonders für Stadtnutzer ohne eigenen Ladeplatz interessant werden. Dafür müssen Wechselnetz, Verfügbarkeit und Gesamtkosten erst konkret werden.

Quellen