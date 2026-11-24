Reine Elektroautos erreichen im Oktober 29,8 Prozent der EU-Neuzulassungen. Deutschland liegt darüber, zwischen den Ländern bleiben die Unterschiede groß.

Im Oktober 2026 waren 29,8 Prozent der neuen Pkw in der EU reine Elektroautos. Der Herstellerverband ACEA zählt 279.799 batterieelektrische Neuzulassungen, 61,4 Prozent mehr als im Oktober 2025.

Der gesamte EU-Pkw-Markt wächst im selben Monat deutlich langsamer: um 2,6 Prozent auf 939.447 Fahrzeuge.

Hybride bleiben vorn, Benziner verlieren

Hybride ohne externen Ladeanschluss bilden im Oktober mit 33,7 Prozent weiterhin die größte Antriebsgruppe. ACEA fasst dabei Voll- und Mildhybride zusammen. Plug-in-Hybride werden separat erfasst und kommen auf 10,9 Prozent. Sie sind in den 29,8 Prozent für reine Elektroautos nicht enthalten.

EU-Pkw-Neuzulassungen nach ACEA. Anteile aus den jeweiligen Gesamtzahlen berechnet und auf eine Nachkommastelle gerundet. Monatswerte und Zehnmonatswerte haben unterschiedliche Bezugszeiträume. Antrieb Neue Pkw im Oktober 2026 Anteil im Oktober Anteil Januar bis Oktober Batterieelektrisch (BEV) 279.799 29,8 % 23,4 % Hybride ohne Stecker (HEV) 316.940 33,7 % 36,0 % Plug-in-Hybride (PHEV) 102.301 10,9 % 10,2 % Benziner 158.970 16,9 % 20,8 % Diesel 51.177 5,4 % 6,9 % Sonstige Antriebe 30.260 3,2 % 2,8 %

Die separat ausgewiesenen Benziner verlieren gegenüber Oktober 2025 29,8 Prozent ihrer Stückzahl, Diesel 30,7 Prozent. Diese Kategorien enthalten nicht die von ACEA gesondert gezählten Hybridfahrzeuge mit Verbrennungsmotor.

Deutschland liegt über dem EU-Durchschnitt

Deutschland kommt im Oktober auf 94.086 neue BEV und 37,0 Prozent Marktanteil. Frankreich erreicht 41,5 Prozent. In beiden Ländern steigen die BEV-Stückzahlen gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 80 Prozent.

Wie unterschiedlich die Märkte bleiben, zeigen Dänemark und Italien: In Dänemark sind 88,4 Prozent der Oktober-Neuzulassungen reine Elektroautos, in Italien 5,9 Prozent.

Nach zehn Monaten liegt der BEV-Anteil bei 23,4 Prozent

Von Januar bis Oktober wurden in der EU 2.211.071 reine Elektroautos neu zugelassen. Das sind 50,0 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Ihr Anteil am gesamten Neuwagenmarkt steigt von gerundet 16,4 auf 23,4 Prozent, also um rund sieben Prozentpunkte.

Die hohe Oktober-Quote liegt damit deutlich über dem Durchschnitt der ersten zehn Monate. Sie ist ein Monatswert und keine Prognose für das Gesamtjahr. Die EU-Gesamtwerte schließen Großbritannien und die EFTA-Staaten aus.

Was die Zahlen offenlassen

Welche Rolle private Käufer, Flotten, Förderungen oder Rabatte für den wachsenden BEV-Anteil spielen, lässt sich aus diesen Antriebstabellen allein nicht ablesen. Sie zeigen die Verschiebung des Antriebsmixes, erklären aber nicht ihre Ursachen.

Quelle und Berechnung

ACEA: Pkw-Neuzulassungen Oktober 2026, veröffentlicht am 24. November 2026. Verwendet wurden die Monats- und Jahrestabellen auf den Seiten 3 und 4. Marktanteile sind eigene Berechnungen aus den ACEA-Stückzahlen. Die laufenden Jahresdaten sind vorläufig. Zu den sonstigen Antrieben zählen unter anderem Brennstoffzelle, Erdgas, Autogas und Ethanol.