KI-generierte Modellillustration. Farbe und Ausstattungsdetails können vom angebotenen Fahrzeug abweichen.

Der Silence S04 L7e Premium kostet im Abo 251 Euro brutto im Monat. Das gebrauchte Elektro-Leichtfahrzeug hat laut Inserat 7.658 Kilometer auf dem Tacho und ist ab etwa einer Woche verfügbar.

Was das Abo inklusive Startgebühr kostet

Das Angebot gilt für Privat- und Gewerbekunden bei zwölf Monaten Mindestlaufzeit und 500 Kilometern pro Monat. Bei Selbstabholung bleiben Anzahlung und Überführungskosten außen vor. Einmalig kommen 79 Euro Servicegebühr dazu.

Zwölf Raten à 251 Euro plus 79 Euro ergeben 3.091 Euro feste Kosten. Das sind effektiv 257,58 Euro im Monat. Zulassung, Kfz-Versicherung, Steuer und Wartung sind enthalten.

Du musst zu Beginn 2.000 Euro Kaution hinterlegen. Das Autohaus erstattet sie nach Abo-Ende, soweit es keine berechtigten Abzüge gibt. Die Versicherung sieht 1.000 Euro Selbstbeteiligung je Schadenfall vor.

Die Selbstabholung im sächsischen Oelsnitz ist kostenfrei. Eine Lieferung kostet je nach Entfernung extra. Die Rückgabe erfolgt grundsätzlich am Standort des Autohauses.

Mehrkilometer kosten 35 Cent pro Kilometer. Nicht genutzte Kilometer vergütet das Autohaus nicht. Nach der Mindestlaufzeit verlängert sich das Abo monatlich, wenn du nicht mit einem Monat Frist kündigst.

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Zwei Sitze und herausnehmbare Akkus

Der 2,28 Meter lange Zweisitzer hat 14 kW (19 PS), Klimaanlage und LED-Scheinwerfer. Er fällt in die Klasse L7e, ist also ein Leichtfahrzeug und kein Pkw. Du brauchst für das Abo den Führerschein der Klasse B und musst mindestens 18 sein.

Zwei herausnehmbare Akkus mit je 5,6 kWh gehören zur angebotenen Variante. Du kannst sie separat an einer Haushaltssteckdose laden. Den Ladestrom zahlst du selbst. In der Rechnung steckt keine Förderung.

Das Inserat nennt 90 km/h. In der Betriebsanleitung nennt Silence für die L7e-Version mit zwei Akkus dagegen 85 km/h. Für das konkrete Fahrzeug sind die Fahrzeugpapiere maßgeblich.

Unser Urteil

Der S04 lohnt sich vor allem für kurze Wege zu zweit, wenn du direkt am Stellplatz keinen Ladeanschluss hast. Die herausnehmbaren Akkus sind hier das stärkste Argument.

Bei zwei Sitzen, 500 Kilometern im Monat und 2.000 Euro gebundener Kaution ist das Abo kein günstiger Ersatz für einen vollwertigen Kleinwagen.