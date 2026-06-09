Der neue Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid will wieder als großer, komfortabler SUV mit viel Platz, kräftigem Allradantrieb und starkem Fokus auf elektrisches Fahren punkten. Im aktuellen Angebot fahrt ihr die gehobene Diamant-Variante mit 306 PS Systemleistung, Automatik und einer elektrischen Reichweite von bis zu 84 km. Gerade für Pendler und Dienstwagenfahrer ist das spannend, weil sich viele Alltagsstrecken damit zumindest theoretisch rein elektrisch absolvieren lassen.

Besonders attraktiv ist hier die Kombination aus niedriger Monatsrate und ordentlicher Ausstattung. Das Leasing Angebot richtet sich allerdings ausschließlich an Gewerbekunden. Neben den günstigen Leasing Konditionen profitiert man bei der Nutzung als Firmenwagen von der 0,5% Prozent Versteuerung, wenn man den Mitsubishi auch privat nutzen möchte. Eine Sonderzahlung fällt nicht an, dafür kommen 1.350 € Überführungskosten hinzu, die man bei der effektiven Monatsrate im Hinterkopf behalten sollte.

Details im Überblick:

Brutto-Rate: 113,05 € pro Monat

Überführungskosten: 1.350,00 €

Sonderzahlung: 0,00 €

Laufzeit: 24 Monate

Fahrleistung: 5.000 km/Jahr

Leasingfaktor: 0,23

Effektive Rate: 169,30 € brutto pro Monat

Gesamtkosten: 4.063,20 € brutto

Listenpreis: 49.990,00 €

Beim Fahrzeug selbst bekommt ihr ein ordentlich ausgestattetes Plug-in-Hybrid-SUV. Laut Angebotsdaten sind unter anderem Allradantrieb, 360-Grad-Kamera, Yamaha-Sound, Lederausstattung, Standheizung, ACC, LED-Scheinwerfer, Apple CarPlay / Android Auto, Keyless Entry und Rückfahrkamera mit dabei. Für ein Gewerbeleasing in dieser Preisklasse ist das ein ziemlich rundes Paket.

Wenn euch die inkludierten 5.000 km pro Jahr nicht reichen, könnt ihr die Fahrleistung gegen Aufpreis erhöhen. 10.000 km kosten 141,61 € brutto monatlich und damit 28,56 € mehr. Für 15.000 km werden 174,93 € fällig, für 20.000 km 215,39 €, für 25.000 km 254,66 € und für 30.000 km schließlich 291,55 € brutto im Monat.

Die Auslieferung ist laut Anbieter bereits zum 15. Juni 2026 vorgesehen, der Standort des Angebots ist Lübeck. Unterm Strich ist das ein auffallend günstiger Leasing Deal für alle, die einen großen Plug-in-Hybrid-SUV mit viel Leistung, Allrad und guter Komfortausstattung suchen und das Fahrzeug gewerblich nutzen möchten.