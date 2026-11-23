Den neuen Nissan Leaf gibt es im Leasing für 392 Euro brutto im Monat. Das Angebot betrifft den Engage+ mit 75-kWh-Akku und Winterpaket. Die Einstiegsrate gilt für 48 Monate und 5.000 Kilometer pro Jahr.

Dazu kommen 1.150 Euro Überführung und 199 Euro für die Zulassung. Eine Anzahlung ist nicht fällig. Insgesamt kostet der Vertrag 20.165 Euro, also effektiv 420,10 Euro pro Monat.

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Was mehr Kilometer kosten

5.000 Kilometer im Jahr entsprechen knapp 417 Kilometern im Monat. Bei gleichem Vertrag kosten 7.500 Kilometer jährlich 399 Euro brutto im Monat. Mit 10.000 Kilometern sind es 409 Euro.

Die Pflichtkosten bleiben gleich. Dadurch kostet die doppelte Jahresfahrleistung 17 Euro pro Monat mehr: effektiv 437,10 Euro statt 420,10 Euro. Die Rechnung enthält keine staatliche Förderung.

Großer Akku und Winterpaket

Das Leasing gilt für Privat- und Gewerbekunden. Der Händler nennt Februar 2027 als voraussichtlichen Liefertermin. Es ist ein Bestellfahrzeug. Haustürlieferung für 895 Euro und Wartung für 27 Euro im Monat sind optional.

Der Leaf der dritten Generation leistet mit dem großen Akku 160 kW (217 PS). Das angebotene Winterpaket umfasst laut Händler beheizbare Vordersitze und ein beheizbares Lenkrad.

Fazit

Der Reiz dieses Deals ist der große Akku samt Winterpaket. Der Aufpreis für 10.000 Kilometer fällt mit 17 Euro pro Monat gering aus. Wer mehr als 5.000 Kilometer fährt, hat damit die interessantere Rate.

Quellen: Mivodo-Angebot und Nissan Deutschland.