Ford hat mehr als 36.000 Mustang Mach-E aus den USA und Kanada ausgewertet. Nach gut fünf Jahren liegt die nutzbare Akkukapazität im Mittel bei 92 Prozent.

Die Akkus früher Ford Mustang Mach-E behalten nach Herstellerangaben nach gut fünf Jahren im Durchschnitt 92 Prozent ihrer ursprünglich nutzbaren Kapazität. Ford hat dafür Daten von mehr als 36.000 Fahrzeugen des Modelljahrs 2021 aus den USA und Kanada ausgewertet. Für Interessenten an einem gebrauchten Mach-E ist das ein ermutigender Befund, allerdings keine Aussage über den Zustand eines einzelnen Autos.

Große Flotte, aber ausschließlich Herstellerdaten

Veröffentlicht wurde die Auswertung am 9. November 2026 von Kevin Vander Laan, Fords technischem Leiter für Hochvoltbatteriezellen und -systeme. Die Daten stammen aus vernetzten Kundenfahrzeugen und haben den Stand August 2026. Ford nennt private Käufer und Flottenkunden, eine durchschnittliche Besitzdauer von 5,2 Jahren und insgesamt zwei Milliarden gefahrene Meilen. Das sind umgerechnet rund 3,22 Milliarden Kilometer.

Neben dem Mittelwert veröffentlicht Ford die Streuung: 95 Prozent der Fahrzeuge liegen zwischen 87 und 97 Prozent Akkuzustand. Gemeint ist der State of Health, kurz SoH, bezogen auf die nutzbare Kapazität. Ein verbleibender Anteil von 92 Prozent bedeutet deshalb nicht automatisch 92 Prozent der ursprünglichen Reichweite unter beliebigen Fahrbedingungen.

Auch hohe Laufleistungen liefern ermutigende Werte

Von Ford gemeldete Durchschnittswerte, Datenstand August 2026. Kilometer aus Meilen umgerechnet und gerundet. Ausgewertete Gruppe Nutzbare Kapazität im Mittel Gesamtkohorte mit mehr als 36.000 Fahrzeugen 92 % Mehr als 2.000 Fahrzeuge mit über 161.000 km auf dem Originalakku Mehr als 91 % Mehr als 30 Fahrzeuge mit über 322.000 km 88 %

Für die Gruppe jenseits von 100.000 Meilen, rund 161.000 Kilometern, nennt Ford ausdrücklich den Originalakku. Bei der kleineren Gruppe über 200.000 Meilen wiederholt der Hersteller diese Angabe nicht. Mit mehr als 30 Fahrzeugen ist diese Gruppe zudem deutlich kleiner und erlaubt keine sichere Prognose für jeden Mach-E mit solcher Laufleistung.

Was die Auswertung offenlässt

Ford veröffentlicht keine Austausch- oder Ausfallquote der Akkus. Auch wie Ersatzbatterien oder fehlende Fahrzeugdaten in der Gesamtauswertung behandelt wurden, bleibt offen. Die 92 Prozent beschreiben damit den gemeldeten Kapazitätszustand, nicht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Akku ohne Reparatur durchhält.

Die erfassten 2021er Mach-E besitzen NCM-Batterien. Die Ergebnisse lassen sich weder auf neuere LFP-Akkus noch unverändert auf deutsche Fahrzeuge übertragen. Eine Aufschlüsselung nach Akkugröße, Ladeverhalten oder Klima fehlt. Eine unabhängige Prüfung nennt Ford nicht.

Für Gebrauchtkäufer zählt der einzelne Akku

Die Größe der untersuchten Flotte macht Fords Zahlen aussagekräftiger als einen einzelnen Kilometerrekord. Sie sprechen dafür, dass viele frühe Mach-E auch nach fünf Jahren noch einen großen Teil ihrer nutzbaren Kapazität besitzen. Für einen konkreten Gebrauchtkauf bleiben jedoch ein aktueller Batteriezustandsbericht und die Reparaturhistorie entscheidend.