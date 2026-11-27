Der gebrauchte Ford Kuga ST-Line X kostet im Privatleasing 204,84 Euro brutto. Der Vertrag läuft 24 Monate mit 10.000 Kilometern pro Jahr, ohne Anzahlung und ohne Bereitstellungskosten.

<p>Ein gebrauchter Ford Kuga ST-Line X mit Plug-in-Hybrid kostet im Privatleasing <strong>204,84 Euro brutto</strong> im Monat. Der Vertrag läuft 24 Monate, mit 10.000 Kilometern pro Jahr.</p>

<p><a href="https://www.mivodo.com/marken/ford-leasing/kuga/?type=vehicle-leasing-offers&featured_id=40ee1b83-5ddd-4e42-a398-3f8a70f423da&featured_type=vehicle-leasing-offers&featured_context=pinned&subpartner_id=4&utm_source=mein-elektroauto&utm_medium=referral&utm_campaign=deal">Ford Kuga ST-Line X auf Mivodo ansehen</a></p>

<h2>204,84 Euro ohne Anzahlung und Bereitstellung</h2>

<p>Der Anbieter verlangt weder eine Sonderzahlung noch eine Bereitstellungsgebühr. Die 24 Leasingraten ergeben zusammen 4.916,16 Euro. Damit bleibt die Effektivrate nach den ausgewiesenen Pflichtkosten bei 204,84 Euro.</p>

<p>Die Zulassung über den Anbieter ist laut Mivodo für 193,38 Euro optional. Mit diesem Service wären es 212,90 Euro im Monat. Die Kosten einer eigenen Zulassung kommen andernfalls separat hinzu.</p>

<h2>Gebrauchter ST-Line X mit 41.043 Kilometern</h2>

<p>Das angebotene Fahrzeug stammt aus Oktober 2023 und hat 41.043 Kilometer auf dem Tacho. Der Händler nennt unter anderem <strong>Sitzheizung und Head-up-Display</strong>, außerdem Abstandsregeltempomat und ein Ladekabel.</p>

<p>Ein anderer gebrauchter ST-Line X mit rund 28.500 Kilometern kostet auf Mivodo bei gleicher Laufzeit und Fahrleistung 252,03 Euro effektiv. Der günstigere Kuga spart 47,19 Euro im Monat, hat bei Vertragsbeginn aber rund 12.500 Kilometer mehr auf dem Tacho.</p>

<p>Für bestimmte Kuga Plug-in-Hybride gibt es den <a href="https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/rappels%202026v260521.pdf">Batterierückruf 25SC4</a>. Ein Defekt an Hochvoltbatteriezellen kann zu einem internen Kurzschluss führen. Ob dieser Wagen betroffen ist und die Maßnahme bereits erledigt wurde, ist nicht bestätigt.</p>

<p>Lass dir vor dem Vertragsabschluss die Fahrzeug-Identifizierungsnummer geben. Prüfe den Wagen über die <a href="https://www.ford.de/hilfe/r%C3%BCckrufe">offizielle Ford-Abfrage</a> und lass dir gegebenenfalls vom Händler die Durchführung der Maßnahme bestätigen.</p>

<h2>Fazit</h2>

<p>Für 204,84 Euro im Monat ist der Kuga ein günstiger Einstieg in einen gut ausgestatteten Plug-in-Hybrid. Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbaren ST-Line X ist spürbar, wenn dich die höhere Laufleistung nicht stört.</p>