Citroën bündelt Massagesitze und Technik im ë-C4 Prime ab 38.650 Euro. Wir prüfen den Aufpreis zu MAX, die Reichweite und ein passendes Leasingangebot.

Citroën ergänzt den ë-C4 und die Stufenheckversion ë-C4 X um die Topausstattung PRIME. Beim ë-C4 kostet sie 1.400 Euro mehr als MAX und bringt unter anderem beheizte Massagesitze sowie das Techno-Paket mit. Die deutschen Listenpreise beginnen bei 38.650 Euro, beim ë-C4 X bei 39.550 Euro. Antrieb und Batterie entsprechen weiterhin der bekannten Extended-Range-Version.

In seiner Mitteilung vom 26. November bestätigt Citroën die bereits geöffneten Bestellungen und kündigt erste Auslieferungen für Anfang 2027 an. PRIME steht schon in den Preislisten vom 1. November.

Was PRIME gegenüber MAX bietet

Beide Karosserievarianten erhalten ein schwarzes Dach, schwarze 18-Zoll-Räder und die Innenausstattung Hype Grau mit Alcantara und Kunstleder. Die Vordersitze sind beheizbar und mit Massagefunktion ausgestattet, der Fahrersitz lässt sich elektrisch verstellen.

Hinzu kommt das serienmäßige Techno-Paket. Es umfasst unter anderem einen adaptiven Tempomaten und einen Spurhalteassistenten, eine 360-Grad-Kamera, ein Head-up-Display und induktives Smartphone-Laden. Bei MAX kostet dieses Paket allein 800 Euro extra.

Elektroversion mit 115 kW MAX PRIME Aufpreis ë-C4 Extended Range 37.250 Euro 38.650 Euro 1.400 Euro ë-C4 X Extended Range 37.950 Euro 39.550 Euro 1.600 Euro

Die Preise sind deutsche unverbindliche Empfehlungen inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Überführung und Zulassung. Aktionen und Förderungen sind nicht eingerechnet. Trotz Topausstattung bleibt das Winter-Paket für 400 Euro optional. Es ergänzt das beheizbare Lenkrad und die beheizbare Windschutzscheibe.

51 kWh nutzbar, unveränderte Ladetechnik

Die elektrischen PRIME-Versionen leisten 115 kW beziehungsweise 156 PS. Ihre Batterie speichert 51 kWh netto, die Bruttokapazität beträgt 54 kWh. Für die Extended-Range-Ausführungen nennt Citroën je nach Ausstattung 405 bis 416 Kilometer WLTP-Reichweite beim ë-C4 und 412 bis 427 Kilometer beim ë-C4 X. Einen separat ausgewiesenen PRIME-Wert enthalten die Preislisten nicht.

Der dreiphasige 11-kW-Bordlader gehört zur Serie. Citroën gibt rund 5 Stunden und 30 Minuten für eine vollständige AC-Ladung an. Am 100-kW-Schnelllader dauert das Laden laut Preisliste etwa 35 Minuten von 20 auf 80 Prozent. Eine größere Batterie oder schnellere Ladetechnik führt PRIME nicht ein.

Leasing für die passende PRIME-Version

Am 26. November 2026 ist bei Mivodo ein passender neuer ë-C4 PRIME mit 156 PS von MeinAuto gelistet. Für Privatkunden beträgt die Rate 434,82 Euro brutto monatlich bei 60 Monaten und 10.000 Kilometern pro Jahr. Die Sonderzahlung beträgt null Euro. Hinzu kommen 1.011,50 Euro Überführungskosten. Weitere verpflichtende Einmalkosten weist das Angebot mit null Euro aus.

Über die Laufzeit ergeben sich einschließlich Überführung rechnerisch 451,68 Euro pro Monat. Optionale Versicherungs- und Wartungspakete sind darin nicht enthalten. Die folgende Live-Karte kann später andere Preise oder Vertragsoptionen zeigen. Die genannten Konditionen beziehen sich auf den Stand vom 26. November 2026.

Komfortpaket mit überschaubarem Aufpreis

PRIME ist besonders für Käufer interessant, die beim ë-C4 ohnehin MAX und das Techno-Paket wählen würden. Dann verbleiben gegenüber dieser Konfiguration 600 Euro Aufpreis für die zusätzlichen Sitzfunktionen und Designmerkmale. Wer diese Extras nicht braucht, kann bei MAX bleiben. Für mehr Reichweite lohnt der Wechsel von MAX zu PRIME nicht.

Der VW ID.3 Neo Life mit 58-kWh-Batterie steht mit 39.195 Euro in der Liste, also 545 Euro über dem ë-C4 PRIME. Volkswagen nennt dafür 467 bis 494 Kilometer WLTP-Reichweite. Die Ausstattungen sind nicht gleich, verglichen werden Listenpreise vor Aktionen. Damit bietet der Citroën ein plausibles Komfortpaket, während der VW bei ähnlichem Listenpreis mehr Normreichweite mitbringt.

Quellen