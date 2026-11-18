Bei Mivodo gibt es den Mazda CX-60 Homura Plus PHEV für 385 Euro brutto monatlich. Die niedrige Rate gilt für fünf Jahre und nur 5.000 Kilometer jährlich.

Interessanter ist der Blick auf die kürzere Laufzeit: Für 395 Euro monatlich endet der Vertrag bereits nach drei Jahren. Die Einmalkosten verteilen sich dann allerdings auf weniger Monate.

411,48 Euro effektiv einschließlich Zulassung

Das Privatleasing verlangt keine Sonderzahlung. Hinzu kommen 1.390 Euro Überführung und 199 Euro Zulassung. Alle genannten Beträge enthalten die Mehrwertsteuer.

Die Rechnung für fünf Jahre lautet: 60 × 385 Euro + 1.390 Euro + 199 Euro = 24.689 Euro insgesamt. Geteilt durch 60 ergeben sich 411,48 Euro monatlich.

Mit 36 Monaten sind es 36 × 395 Euro + 1.589 Euro = 15.809 Euro. Das entspricht 439,14 Euro effektiv, also 27,66 Euro mehr pro Monat bei zwei Jahren weniger Bindung.

Beide Varianten enthalten jeweils 5.000 Kilometer pro Jahr. Beim fünfjährigen Vertrag stehen dir damit insgesamt 25.000 Kilometer zur Verfügung. Beim Fünfjahresangebot kosten Mehrkilometer 25,48 Cent, Minderkilometer bringen 15,93 Cent Erstattung.

Eine staatliche Förderung ist in diesen Rechnungen nicht abgezogen. Der Anbieter bewirbt eine mögliche Prämie, garantiert die Förderfähigkeit aber nicht.

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Viel Ausstattung, aber eine feste Zulassungsfrist

Der sofort verfügbare Neuwagen hat laut Angebot zehn Kilometer auf dem Tacho. Du holst ihn in München ab. Für die Aktion muss die Zulassung spätestens am 23. Dezember 2026 erfolgen.

Der Homura Plus bringt Nappaleder, Bose-Soundsystem, Head-up-Display und eine 360-Grad-Kamera mit. Sitzheizung, belüftete Vordersitze und Matrix-LED-Licht gehören ebenfalls zur aufgeführten Ausstattung dieses Angebots.

Das beworbene Fahrzeug besitzt ein Schiebedach. In der Beschreibung stehen daneben einzelne anders ausgestattete Lagerwagen ohne Schiebedach. Die Ausstattung der angebotenen Varianten ist deshalb nicht durchgehend identisch.

Der Plug-in-Hybrid leistet 327 PS und fährt mit Allradantrieb. Mivodo nennt 63 Kilometer elektrische WLTP-Reichweite. Bei entladener Batterie weist das Inserat 7,8 Liter je 100 Kilometer aus.

Die gewichteten WLTP-Werte betragen 1,4 Liter Kraftstoff und 23,1 kWh Strom je 100 Kilometer. Der gewichtete CO₂-Ausstoß liegt bei 33 g/km, die CO₂-Klasse bei B, mit entladener Batterie bei G.

Leasinggeber ist Mazda Finance als Service-Center der Santander Consumer Leasing GmbH. Der Vertrag setzt ausreichende Bonität voraus. Wartung und Versicherung enthält die ausgewiesene Rate nicht.

Unser Urteil

Der CX-60 bietet hier umfangreiche Ausstattung bei vollständig bezifferten Einmalkosten. Die Grenze von 5.000 Kilometern jährlich schränkt den Deal stärker ein als die fehlende Sonderzahlung ihn aufwertet.

Unsere redaktionelle Empfehlung ist die dreijährige Variante: Der effektive Monatsaufschlag von 27,66 Euro erkauft deutlich weniger Bindung. Die Fünfjahresrate lohnt vor allem bei dauerhaft geringer Fahrleistung.

Versicherung, Wartung, Kraftstoff und Ladestrom sind in den berechneten Leasingkosten nicht enthalten.

Quelle

Mivodo: konkretes Mazda-CX-60-Angebot und Vertragsvarianten, geprüft am 18. November 2026.

Das Titelbild ist eine KI-generierte Fahrzeugdarstellung. Farbe und Ausstattungsdetails können vom konkreten Lagerwagen abweichen.